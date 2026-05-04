ASSE : trois retours qui peuvent tout changer avant Amiens

C’est le match d’une saison pour l’AS Saint-Étienne. Samedi, les Verts jouent leur montée en Ligue 1 face à l’Amiens SC. Une rencontre sous très haute tension… mais qui arrive avec une excellente nouvelle : plusieurs cadres sont sur le point de faire leur retour.

Et pas n’importe lesquels.

Le Cardinal, le patron défensif de retour

C’est peut-être le retour le plus rassurant. Julien Le Cardinal, absent récemment, devrait être opérationnel pour cette finale.

Le défenseur de 28 ans n’est pas qu’un simple stoppeur. C’est un véritable point d’appui dans la relance, capable de casser des lignes et de faire avancer le bloc. Dans un match où Saint-Étienne devra prendre des risques, sa qualité de première relance pourrait être déterminante.

Mais au-delà du jeu, c’est aussi un leader. Un joueur qui stabilise l’équipe et qui rassure dans les moments de pression.

Davitashvili, l’arme offensive numéro 1

Autre retour majeur : Zuriko Davitashvili.

Avec 13 buts et 4 passes décisives cette saison, l’ailier géorgien est tout simplement le joueur le plus décisif de l’attaque stéphanoise. Sa capacité à faire des différences, à attaquer la profondeur et à convertir ses occasions en fait une menace constante.

Absent lors de la défaite à Rodez, son retour pourrait totalement changer le visage offensif des Verts. Face à une équipe d’Amiens déjà reléguée, sa présence pourrait faire basculer la rencontre.

Moueffek, l’énergie au milieu

Enfin, Aïmen Moueffek pourrait lui aussi revenir au meilleur moment.

Infatigable, agressif dans les duels, capable de casser des lignes balle au pied, le milieu stéphanois apporte une intensité précieuse. Dans un match où chaque duel comptera, son profil pourrait être essentiel pour faire la différence dans l’entrejeu même si Moueffek n’est pas dans sa meilleure forme, il n’en reste pas moins important surtout vu les lacunes du milieu de terrain actuel notamment avec Miladinovic ou encore Kanté qui ont dû mal à trouver leur place.

Bien plus que des retours

Ces trois joueurs ne sont pas de simples options supplémentaires. Ce sont des leaders, des cadres, des joueurs habitués à gérer la pression.

Dans un Stade Geoffroy-Guichard qui s’annonce bouillant, leur présence pourrait peser autant mentalement que tactiquement.

Une finale pour tout changer

Le scénario est simple pour l’AS Saint-Étienne : gagner… et espérer un faux pas du Le Mans FC.

Mais avec ces trois retours majeurs, les Verts abordent cette dernière journée avec des raisons concrètes d’y croire.

La pression est maximale. L’enjeu énorme.

Et cette fois, Saint-Étienne arrive (presque) au complet.