Le milieu de terrain s’est gravement blessé ce week-end…

Alors qu’Amiens ne compte que 4 points d’avance sur le premier relégable, Boulogne-sur-Mer, le club picard annonce ce lundi que son capitaine Victor Lobry, remplacé ce week-end à la 26e minute contre Grenoble, qui s’est imposé 3-2 à la Licorne, va devoir se faire opérer des ligaments croisés.

Lobry s’est fait les croisés

Un gros coup dur pour Amiens puisque Lobry, promu capitaine cette saison, réalisait un bon début de championnat (1 but, 2 passes décisives). Il avait disputé jusqu’ici tous les matchs dans leur intégralité.