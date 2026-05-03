À LA UNE DU 3 MAI 2026
[15:40]OM : Guintoli a donné sa réponse à Marseille, double rebondissement pour Lorenzi ! 
[15:15]RC Lens : gros coup dur pour Still
[14:50]Stade Rennais, PSG Mercato : l’IA prédit le futur club d’Esteban Lepaul
[14:25]FC Nantes – OM : la Brigade Loire s’attaque aux Kita avec une banderole et des chants chocs
[14:00]ASSE : les Verts monteront en Ligue 1 lors de la dernière journée si…
[13:40]OM : Beye sauvé après l’humiliation à Nantes, Benatia lâché par le vestiaire !
[13:20]OM, RC Lens, Stade Rennais Mercato : Pagis a fait un choix, Lorient a fixé son prix !
[13:00]PSG Mercato : un transfert à 40 millions d’euros en préparation cet été
[12:40]RC Lens : après son but à Nice, Saint-Maximin a balancé une petite bombe pour la finale
[12:20]OM Mercato : le FC Barcelone offre un immense cadeau à Marseille pour cet été
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

Stade Rennais, PSG Mercato : l’IA prédit le futur club d’Esteban Lepaul

Par Fabien Chorlet - 3 Mai 2026, 14:50
💬 Commenter
Esteban Lepaul sous le maillot du Stade Rennais

L’IA verrait bien l’avant-centre du Stade Rennais, Esteban Lepaul, rejoindre l’AS Monaco cet été.

En pleine ascension, Esteban Lepaul sera l’un des dossiers chauds du prochain mercato estival. Arrivé cet hiver au Stade Rennais en provenance du SCO d’Angers, l’attaquant français réalise une saison remarqué et et remarquable en Ligue 1. À peine six mois après son arrivée en Bretagne, le natif d’Auxerre pourrait déjà faire ses valises. Plusieurs clubs européens se positionneraient sur le dossier, parmi lesquels le Paris Saint-Germain, l’AS Monaco, le RC Strasbourg, mais aussi l’Inter Milan et l’AC Milan. Nous avons donc demandé à ChatGPT quel pourrait être le prochain club d’Esteban Lepaul. Sa réponse :

L’IA voit Esteban Lepaul à l’AS Monaco

Si l’on se projette sur le prochain club d’Esteban Lepaul, la piste la plus cohérente semble mener à l’AS Monaco. Le club de la Principauté a l’habitude de recruter des joueurs en pleine progression en Ligue 1 et de leur offrir un cadre idéal pour franchir un cap. Avec un projet de jeu offensif et des opportunités de temps de jeu, Monaco représente un équilibre intéressant entre ambition et développement.

Une autre option crédible serait le RC Strasbourg. Moins exposé médiatiquement, le club alsacien permettrait à Esteban Lepaul de confirmer sur la durée, avec potentiellement un rôle central en attaque. Ce type de choix peut être stratégique pour éviter de brûler les étapes et continuer à progresser sereinement.

En revanche, les pistes menant vers des clubs comme le PSG, l’Inter Milan ou l’AC Milan sont plus prestigieuses, mais aussi plus risquées. La concurrence y est beaucoup plus forte, et le temps de jeu pourrait être limité dans un premier temps, ce qui freinerait sa progression.

Au final, tout dépendra de ses priorités : jouer régulièrement pour continuer à grandir, ou tenter un pari plus ambitieux dans un grand club européen. À ce stade de sa carrière, un projet comme celui de Monaco semble offrir le meilleur compromis.

PSGStade Rennais

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

Vidéos foot : PSG, Stade Rennais