Stade Rennais, PSG Mercato : l’IA prédit le futur club d’Esteban Lepaul

L’IA verrait bien l’avant-centre du Stade Rennais, Esteban Lepaul, rejoindre l’AS Monaco cet été.

En pleine ascension, Esteban Lepaul sera l’un des dossiers chauds du prochain mercato estival. Arrivé cet hiver au Stade Rennais en provenance du SCO d’Angers, l’attaquant français réalise une saison remarqué et et remarquable en Ligue 1. À peine six mois après son arrivée en Bretagne, le natif d’Auxerre pourrait déjà faire ses valises. Plusieurs clubs européens se positionneraient sur le dossier, parmi lesquels le Paris Saint-Germain, l’AS Monaco, le RC Strasbourg, mais aussi l’Inter Milan et l’AC Milan. Nous avons donc demandé à ChatGPT quel pourrait être le prochain club d’Esteban Lepaul. Sa réponse :

L’IA voit Esteban Lepaul à l’AS Monaco

Si l’on se projette sur le prochain club d’Esteban Lepaul, la piste la plus cohérente semble mener à l’AS Monaco. Le club de la Principauté a l’habitude de recruter des joueurs en pleine progression en Ligue 1 et de leur offrir un cadre idéal pour franchir un cap. Avec un projet de jeu offensif et des opportunités de temps de jeu, Monaco représente un équilibre intéressant entre ambition et développement.

Une autre option crédible serait le RC Strasbourg. Moins exposé médiatiquement, le club alsacien permettrait à Esteban Lepaul de confirmer sur la durée, avec potentiellement un rôle central en attaque. Ce type de choix peut être stratégique pour éviter de brûler les étapes et continuer à progresser sereinement.

En revanche, les pistes menant vers des clubs comme le PSG, l’Inter Milan ou l’AC Milan sont plus prestigieuses, mais aussi plus risquées. La concurrence y est beaucoup plus forte, et le temps de jeu pourrait être limité dans un premier temps, ce qui freinerait sa progression.

Au final, tout dépendra de ses priorités : jouer régulièrement pour continuer à grandir, ou tenter un pari plus ambitieux dans un grand club européen. À ce stade de sa carrière, un projet comme celui de Monaco semble offrir le meilleur compromis.