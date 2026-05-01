Si le PSG lorgne un milieu de terrain au mercato estival, une surprise pourrait avoir lieu pour Luis Enrique.

Et si la solution du PSG se trouvait déjà… dans son vestiaire ? Alors que Paris prépare l’arrivée d’un nouveau milieu cet été, Luis Enrique pourrait aussi miser sur une option totalement inattendue : Lucas Beraldo. Selon L’Équipe, le PSG souhaite renforcer son entrejeu lors du prochain mercato estival. Une volonté logique pour un secteur où Luis Enrique réclame toujours plus de maîtrise technique et de mobilité. Mais en parallèle, le technicien espagnol travaillerait aussi une piste interne qui commence à prendre de l’ampleur : repositionner Lucas Beraldo au milieu de terrain.

Beraldo, une option au milieu pour le PSG

Habituellement utilisé en défense centrale, le Brésilien progresse progressivement dans ce rôle hybride imaginé par son entraîneur. Sa qualité de relance, sa lecture du jeu et sa capacité à casser des lignes plaisent énormément au staff parisien. Au club, certains voient déjà en lui une solution crédible ponctuellement devant la défense.

Un scénario qui pourrait faire grincer des dents du côté du FC Nantes. Durant le dernier mercato hivernal, les Canaris avaient ciblé Lucas Beraldo sous la forme d’un prêt afin de renforcer leur arrière-garde. Une approche finalement restée sans suite puisque le PSG n’a jamais réellement envisagé de laisser partir le Brésilien, considéré comme un joueur d’avenir par Luis Enrique. Et les dernières évolutions semblent donner raison au coach parisien.

Le FC Nantes intéressé en janvier

Même si la marche paraît encore très élevée pour voir Beraldo devenir une véritable référence à ce poste lors des grands rendez-vous européens, ses prestations et sa progression intriguent de plus en plus. En Ligue des champions, où l’intensité tactique et physique est maximale, Luis Enrique sait qu’il aura surtout besoin d’un Vitinha au sommet de sa forme. Mais sur certaines séquences de match, Beraldo pourrait rapidement devenir une alternative crédible en sentinelle.

Cette polyvalence représente d’ailleurs un atout immense dans l’esprit du technicien espagnol, qui adore les joueurs capables d’occuper plusieurs rôles avec intelligence. Le profil du Brésilien correspond parfaitement à cette philosophie. En parallèle, le PSG devrait officialiser prochainement la prolongation de Lucas Beraldo, preuve supplémentaire de la confiance accordée au jeune joueur par la direction parisienne. Le mercato pourrait donc réserver une double surprise : l’arrivée d’un nouveau milieu… mais aussi l’éclosion inattendue de Beraldo dans ce secteur.

Le calendrier de fin de saison du PSG :

02/05 : PSG-Lorient (32e journée de Ligue 1)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

09/05 : PSG-Brest (33e journée de Ligue 1)

13/05 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

16/05 : Paris FC-PSG (34e journée de Ligue 1)

30/05 : Finale de la Champions League