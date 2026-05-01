L’entraîneur du Stade Rennais Franck Haise est sous tension avant le sprint final de la saison en Ligue 1.

Le Stade Rennais joue gros dans cette fin de saison. Avant le déplacement capital sur la pelouse de l’OL, Franck Haise a affiché toute sa détermination en conférence de presse, conscient que le club breton se retrouve désormais embarqué dans une véritable bataille pour l’Europe.

« On est à la bagarre pour tout »

Grâce à une dynamique impressionnante ces dernières semaines, le club breton s’est totalement relancé dans la course aux places européennes. Avec huit victoires lors des dix dernières journées de Ligue 1, les Rennais arrivent lancés dans le sprint final et peuvent encore rêver d’une très belle fin de saison. Franck Haise ne cache d’ailleurs plus l’importance du moment. Le technicien rennais sait que chaque détail peut désormais faire basculer le destin de son équipe.

« Oui, le défi est excitant. On se donne, depuis pas mal de semaines (8 succès sur les 10 dernières journées), l’occasion de vivre une fin de saison avec excitation. En même temps, il faut être excité, mais pas trop non plus. Il faut garder assez de calme et de recul à mesure qu’on se rapproche de la fin. Mais en tout cas, on est dans la bagarre. On est dans la bagarre pour l’Europe déjà, ce qui est l’objectif. On est à la bagarre pour tout », a-t-il lancé en conférence de presse.

Haise ne veut pas rater le bon wagon

Des mots qui traduisent parfaitement l’état d’esprit actuel du Stade Rennais. Ambitieux, mais conscient aussi que la pression augmente au fil des semaines. Car la concurrence reste féroce dans cette lutte pour l’Europe, avec plusieurs équipes regroupées dans un mouchoir de poche au classement. Le déplacement à Lyon pourrait d’ailleurs représenter un tournant majeur. Une victoire permettrait aux Bretons d’envoyer un message fort à leurs concurrents directs et de confirmer leur incroyable remontée entamée depuis plusieurs semaines. À l’inverse, un faux pas pourrait immédiatement relancer les doutes dans une course où tout va très vite.

Depuis son arrivée, Franck Haise a progressivement imposé sa méthode et redonné une identité claire au Stade Rennais. L’équipe affiche davantage de maîtrise, de solidité et surtout une vraie capacité à répondre présent dans les grands rendez-vous. Ce renouveau explique en grande partie la spectaculaire série actuelle des Rouge et Noir. Mais le plus difficile commence maintenant. Dans ce sprint final sous haute pression, Rennes devra garder son sang-froid pour transformer cette dynamique positive en qualification européenne. Et Franck Haise le sait parfaitement : à ce stade de la saison, la moindre erreur peut coûter extrêmement cher.

Le calendrier de fin de saison du Stade Rennais :

03/05 : Lyon-Stade Rennais (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Stade Rennais-Paris FC (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Stade Rennais (34e journée de Ligue 1)