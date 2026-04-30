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FRANCE

Stade Rennais : double coup dur pour Haise avant le choc face à l’OL

Par William Tertrin - 30 Avr 2026, 19:40
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Franck Haise

Le Stade Rennais pourrait être privé de deux éléments importants pour son déplacement à Lyon ce dimanche en Ligue 1. Comme rapporté par le journaliste François Rauzy, Przemyslaw Frankowski est d’ores et déjà trop juste pour figurer dans le groupe, tandis que Arnaud Nordin reste incertain à trois jours de la rencontre.

Frankowski, forfait confirmé

Touché physiquement et encore en phase de reprise, Przemyslaw Frankowski ne devrait pas faire partie du groupe rennais pour affronter l’OL. Le piston droit polonais manque encore de rythme pour postuler à une place dans le groupe.

Déjà contraint à plusieurs absences cette saison, le joueur voit une nouvelle fois sa disponibilité remise en cause dans un match important de championnat.

Nordin encore incertain

De son côté, Arnaud Nordin est toujours sous surveillance du staff médical. L’ailier offensif, gêné physiquement ces derniers jours, n’a pas encore reçu le feu vert définitif pour reprendre la compétition.

Son cas sera tranché au dernier moment, en fonction de son évolution à l’entraînement. Une absence de dernière minute n’est donc pas à exclure pour le déplacement au Groupama Stadium.

Face à une équipe lyonnaise en quête de points, Franck Haise devra une nouvelle fois revoir ses plans pour un choc qui s’annonce importantissime dans la course à la Ligue des Champions.

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