FC Nantes : Halilhodzic cash sur le maintien… les Kita, Castro et Kantari ont pris très cher !

Vahid Halilhodzic a profondément transformé le visage du FC Nantes depuis son arrivée sur le banc. Plus d’intensité, plus d’agressivité dans le jeu, et une équipe jugée plus cohérente dans l’effort. Pourtant, les résultats ne suivent toujours pas : les Canaris restent sans victoire lors de leurs six derniers matchs sous coach Vahid et stagnent en zone rouge.

Malgré cette dynamique légèrement relancée, l’entraîneur bosnien reste lucide sur la situation sportive du club. Il estime notamment que son arrivée aurait pu changer le cours de la saison si elle avait eu lieu plus tôt. Un message indirect à Luis Castro et Ahmed Kantari, prédécesseurs d’Halilhodzic sur le banc nantais, mais aussi sans doute à la gestion calamiteuse des Kita :

Le technicien fait référence à la défaite face à Strasbourg (2-3), premier match qu’il considère comme un tournant manqué dans la lutte pour le maintien.

« Le premier match contre Strasbourg était crucial. Un mois de plus et c’était réglé », insiste-t-il.

Pour autant, Halilhodzic refuse de s’enfermer dans les regrets, même s’il reconnaît que certaines choses auraient pu évoluer différemment dans un autre contexte.

« Mais je n’aime pas parler de ça. Ça aurait pu changer pas mal de choses. Ceci dit, je ne regrette pas du tout d’être venu. On a donné beaucoup d’énergie à ce groupe qui n’a pas été récompensé. »

Une équipe en progrès mais toujours en danger

Sous ses ordres, Nantes affiche un visage plus combatif et plus intense, mais reste fragile dans les moments clés. Le club est toujours avant-dernier de Ligue 1, à cinq points du barragiste Auxerre, et voit la menace de relégation se rapprocher.

Les statistiques montrent toutefois une progression dans le jeu, même si elle ne se traduit pas encore au classement. Le constat est donc contrasté : une équipe plus cohérente, mais toujours incapable de concrétiser ses efforts.

Une mission maintien sous tension

Arrivé en cours de saison dans un contexte difficile, Halilhodzic a rapidement imposé son style et son exigence. Mais le temps joue contre lui, et chaque match devient désormais décisif pour espérer sauver le club.

Entre regrets sur le timing de son arrivée et volonté de poursuivre l’effort, le coach nantais continue malgré tout de croire à une fin de saison encore possible.