FC Nantes : un renfort tout trouvé s’offre déjà à Michel Der Zakarian

Alors que le FC Nantes prépare sa reconstruction après sa relégation en Ligue 2, un jeune talent du centre de formation pourrait rapidement se faire une place dans les plans de Michel Der Zakarian.

Le FC Nantes continue de s’appuyer sur l’un de ses principaux atouts : son centre de formation. Ces dernières semaines, plusieurs jeunes joueurs ont été récompensés par la signature de leur premier contrat professionnel, symbole de la confiance accordée à la nouvelle génération nantaise. Parmi eux, un nom attire particulièrement l’attention : Tom Raiani.

Le jeune latéral gauche, âgé de 18 ans, a officiellement signé son premier contrat professionnel jusqu’en 2029 après une progression remarquée au sein des équipes de jeunes du club. Arrivé à la Jonelière en 2022, le natif de Laval a franchi les étapes avec régularité, passant des U19 à l’équipe réserve avant de découvrir les entraînements du groupe professionnel.

Un profil rare pour le FC Nantes

Formé initialement au milieu de terrain avant d’être repositionné sur le côté gauche, Tom Raiani possède un profil particulièrement intéressant. Gaucher, capable d’évoluer comme latéral ou piston, il combine qualité technique, volume de course et intelligence de jeu. Des qualités qui lui ont permis de s’imposer progressivement comme l’un des éléments les plus prometteurs de sa génération.

International français chez les jeunes depuis les U16, il compte déjà plus d’une vingtaine de sélections et a notamment remporté le prestigieux Mondial de Montaigu en 2024. Une expérience qui témoigne de son potentiel et de sa capacité à évoluer dans des contextes exigeants.

Une opportunité à saisir sous Michel Der Zakarian

L’arrivée de Michel Der Zakarian sur le banc nantais pourrait accélérer l’émergence de certains jeunes talents. Réputé pour son exigence mais aussi pour sa capacité à faire confiance aux joueurs formés au club, l’entraîneur arméno-français a souvent intégré de jeunes éléments dans ses effectifs au cours de sa carrière.

Dans un effectif en pleine reconstruction et avec les exigences d’une saison de Ligue 2, Nantes aura besoin de fraîcheur, d’enthousiasme et de solutions économiques. Le poste de latéral gauche, qui a souvent posé question ces derniers mois, pourrait justement offrir une fenêtre de tir idéale à Tom Raiani, comme le suggèrent nos confrères de Live Foot.

Le jeune défenseur dispose désormais d’un boulevard pour convaincre lors de la préparation estivale. Sa polyvalence, sa connaissance de l’environnement nantais et son potentiel de progression en font un candidat crédible pour intégrer la rotation dès la saison prochaine.

Le symbole du renouveau nantais

Au-delà du cas individuel de Tom Raiani, le FC Nantes semble vouloir renouer avec une tradition qui a longtemps fait sa réputation : faire éclore des talents issus de la formation. Dans un contexte sportif compliqué, les signatures récentes de plusieurs jeunes professionnels illustrent cette volonté de bâtir l’avenir sur des bases plus durables.

Pour Tom Raiani, l’heure est désormais venue de transformer l’essai. Et sous les ordres de Michel Der Zakarian, l’espoir nantais pourrait bien avoir l’occasion de montrer que la prochaine révélation des Canaris est déjà à la maison.