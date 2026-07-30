Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Sur le départ du FC Nantes, Yassine Benhattab (23 ans) n’a pas encore quitté les Canaris.

Le départ de Yassine Benhattab semblait imminent. L’ailier du FC Nantes était annoncé en partance pour Krasnodar dans le cadre d’un transfert estimé à environ 3 M€. Mais le dossier n’est visiblement pas encore finalisé.

Interpellé par un supporter du FC Nantes qui annonçait déjà le départ du joueur de 23 ans, David Phelippeau a tenu à remettre les pendules à l’heure : « Je ne sais pas d’où tu tiens ça… il est sur le départ mais toujours Nantais. »

Benhattab toujours au FC Nantes

Le message est clair : si Yassine Benhattab semble bien se diriger vers un départ, aucune officialisation n’est encore intervenue. À l’heure actuelle, le joueur de 23 ans appartient donc toujours au FC Nantes. Les dernières étapes du dossier restent à régler avant qu’un éventuel transfert vers Krasnodar puisse être considéré comme définitivement bouclé.

Un départ qui semble se rapprocher

La mise au point de David Phelippeau ne remet pas nécessairement en cause la tendance générale. Benhattab serait bien sur le départ et son avenir pourrait rapidement s’écrire loin de la Beaujoire. Mais tant qu’aucun accord officiel n’a été annoncé, le dossier doit rester considéré comme en cours. Le transfert pourrait n’être plus qu’une question de temps. Pour l’instant, Yassine Benhattab demeure toutefois un joueur du FC Nantes.