La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

De retour à l’OM après sa blessure, Leonardo Balerdi (27 ans) a toujours l’intention de partir vers d’autres cieux au mercato estival.

Le retour de Leonardo Balerdi à l’OM était pourtant présenté comme une bonne nouvelle pour Bruno Genesio. Après avoir retrouvé l’entraînement avec le groupe, le défenseur central argentin devait progressivement reprendre sa place dans la rotation marseillaise.

Le Bayer Leverkusen intéressé

Mais son avenir pourrait encore s’écrire loin de la Canebière. Selon La Provence, Balerdi aurait fait part de ses envies d’ailleurs à Stéphane Richard et Grégory Lorenzi. Malgré son retour à l’OM, le joueur conserverait donc l’ambition de découvrir un nouveau championnat. Le Bayer Leverkusen se serait déjà renseigné sur la situation du défenseur marseillais.

Le club allemand apprécie son profil et ses qualités de relance. Capable d’évoluer dans une défense à trois comme dans une ligne à quatre, Balerdi possède des caractéristiques recherchées sur le marché européen. Mais cette destination ne ferait pas particulièrement rêver l’international argentin. Toujours selon La Provence, Leonardo Balerdi ne serait pas attiré par la perspective d’évoluer en Bundesliga. Il se projetterait davantage dans un autre grand championnat européen.

Genesio pourrait perdre un cadre de l’OM

Cette situation pourrait compliquer les plans de Bruno Genesio. Le technicien marseillais compte sur plusieurs retours dans le secteur défensif afin de retrouver davantage de stabilité. Balerdi représente notamment une solution importante grâce à son expérience et à sa capacité à organiser la relance. Mais si le joueur maintient son souhait de partir, l’OM devra étudier les éventuelles offres reçues.

À ce stade, aucun accord ni transfert imminent n’est évoqué. Le Bayer Leverkusen semble avoir manifesté un intérêt, sans que cette piste ne corresponde aux attentes du principal intéressé. Le dossier reste donc ouvert. Revenu de blessure et de nouveau disponible pour le staff, Leonardo Balerdi pourrait pourtant déjà préparer la suite de sa carrière loin de Marseille.