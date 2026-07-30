Les contrats sont signés et le joueur est officiellement transféré, le dossier est clos.

Suivi par l’OM au mercato, Yassir Zabiri (21 ans) va être prêté en Liga par le Stade Rennais.

Le dossier est désormais bouclé. Alors que son nom avait circulé du côté de l’Olympique de Marseille, Yassir Zabiri ne rejoindra pas la Canebière cet été. Le Stade Rennais a officialisé le départ temporaire de son attaquant de 21 ans vers le Racing Santander : « Yassir Zabiri au Real de Santander. L’attaquant marocain est prêté jusqu’à la fin de la saison au Racing Santander en Liga. Le club te souhaite plein de réussite en Espagne, Yassir. »

L’OM avait bien suivi Zabiri

Ces dernières semaines, l’OM avait été associé à Yassir Zabiri. Le profil du jeune attaquant marocain aurait été étudié par les dirigeants marseillais, notamment dans le cadre de leur recherche de solutions offensives. Mais le club phocéen n’est finalement pas allé plus loin dans ce dossier. Le Stade Rennais a trouvé un accord avec le Racing Santander, où Zabiri tentera désormais de gagner du temps de jeu et de poursuivre sa progression.

Une nouvelle aventure en Espagne

Ce prêt doit permettre au joueur de découvrir un nouveau championnat et de bénéficier d’un contexte plus favorable pour s’exprimer. À 21 ans, Yassir Zabiri espère franchir un cap en Espagne avant de faire le point sur son avenir au Stade Rennais à l’issue de la saison. Pour l’OM, cette officialisation met définitivement un terme à une piste offensive qui avait été évoquée durant le mercato. Les dirigeants marseillais devront désormais se tourner vers d’autres profils pour renforcer leur secteur offensif.