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RC Lens Mercato : un joueur a écoeuré Pierre Sage, il fonce sur lui ! 

Par Bastien Aubert - 30 Juil 2026, 10:00
Ismaëlo Ganiou (RC Lens)
non officiel
Deux feux verts. La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts. ?

Déjà au niveau lors de cette préparation estivale, Ismaëlo Ganiou (21 ans) est clairement ciblé par Crystal Palace au mercato estival. 

Ismaëlo Ganiou poursuit sa montée en puissance durant la préparation estivale du RC Lens. Déjà convaincant depuis la reprise, le défenseur central de 23 ans a livré une prestation de très haut niveau mardi face à Crystal Palace.

Pour ses retrouvailles avec Pierre Sage, ancien entraîneur du Racing désormais sur le banc des Eagles, Ganiou a parfaitement tenu son rang. Le Lensois a muselé les attaquants adverses et participé à la large victoire des Sang et Or lors de cette rencontre de Como Cup. Une performance qui n’aurait pas échappé à Crystal Palace.

Sage suit Ganiou au RC Lens 

Selon Ekrem Konur, le club anglais surveillerait de près la situation du défenseur lensois : « Crystal Palace suit étroitement le défenseur de Lens Ismaëlo Ganiou. Le défenseur central de 23 ans fait partie de ceux susceptibles de partir cet été. » Le timing est forcément particulier. Quelques jours après avoir posé d’énormes problèmes aux joueurs de Crystal Palace sur le terrain, Ganiou se retrouverait désormais ciblé par le club londonien. Pierre Sage connaît déjà parfaitement le joueur pour l’avoir côtoyé au RC Lens. Son regard pourrait donc compter dans l’éventuelle évolution de ce dossier.

Une préparation qui change la donne ?

Avec ses bonnes performances estivales, Ismaëlo Ganiou pourrait avoir gagné des points auprès de Dino Toppmöller. Le défenseur semble avoir profité de la préparation pour démontrer qu’il pouvait répondre présent face à des adversaires de haut niveau. Mais l’intérêt annoncé de Crystal Palace pourrait rebattre les cartes. À 23 ans, le défenseur représente un profil susceptible d’attirer plusieurs clubs, surtout s’il confirme ses qualités au fil des rencontres. Pour le moment, aucune offre ni négociation concrète n’a été évoquée. Crystal Palace semble encore au stade de la surveillance. Le RC Lens devra toutefois rester attentif : après avoir fait vivre une soirée très compliquée aux Eagles, Ismaëlo Ganiou pourrait bien avoir suscité une nouvelle convoitise sur le marché des transferts.

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