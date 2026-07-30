À huis clos et sans diffusion télévisuelle, l’ASSE a remporté 4-0 sa première victoire de l’ère Ian Cathro à Divonne-les-Bains contre l’équipe B de Lausanne Sport (4-0). Le coach des Verts s’en est félicité.

L’ASSE a décroché sa première victoire sous les ordres d’Ian Cathro en dominant largement l’équipe B de Lausanne Sport (4-0) à Divonne-les-Bains. Mais malgré l’ampleur du score, l’entraîneur des Verts refuse de s’enflammer.

« Avoir marqué quatre buts ne me réjouit pas plus que ça »

Disputée à huis clos et sans diffusion télévisuelle, la rencontre a permis à l’ASSE de poursuivre sa préparation dans de bonnes conditions. Les Verts ont trouvé le chemin des filets à quatre reprises, mais le résultat ne constitue pas l’élément principal retenu par leur nouvel entraîneur.

« C’est un entraînement de plus pour l’équipe. Pour être totalement honnête, le fait d’avoir marqué quatre buts ne me réjouit pas plus que ça. Bien sûr, quatre, c’est mieux que trois, et trois, c’est mieux que deux. Mais je pense qu’il ne faut pas nous emballer », a constaté le coach de l’ASSE.

Cathro refuse de tirer des conclusions hâtives

Ian Cathro ne souhaite pas accorder une importance excessive aux résultats obtenus pendant la préparation estivale. Pour le technicien écossais de l’ASSE, les progrès collectifs et la construction des automatismes restent bien plus importants que les scores : « Globalement, je ne suis ni très heureux ni très déçu par nos résultats en préparation. Ce qui me satisfait, c’est qu’on travaille beaucoup et qu’on progresse. »

Au-delà de cette large victoire, le coach stéphanois se montre surtout satisfait de l’évolution de son groupe et des relations qui se créent entre les joueurs : « Je sens que les joueurs créent des liens entre eux et qu’ils comprennent de mieux en mieux le type d’équipe que nous voulons devenir. C’est ce qui me fait plaisir. » Le message est clair : Ian Cathro préfère observer la progression de son équipe sur la durée plutôt que de s’emballer après un succès face à la réserve de Lausanne. Cette victoire permet néanmoins aux Verts de poursuivre leur montée en puissance avant les prochaines échéances de préparation et le début de la saison de Ligue 2.