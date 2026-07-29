ASSE : huit départs à boucler, le mercato paralysé ?

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Après avoir enregistré cinq recrues et investi près de 8 millions d’euros, l’AS Saint-Étienne se retrouve dans l’obligation de ralentir son recrutement. Avec plus de 30 joueurs sous contrat, les Verts doivent désormais régler huit dossiers épineux dans le sens des départs.

Cinq recrues, mais un effectif devenu beaucoup trop important

L’ASSE n’a pas perdu de temps pour lancer son mercato. Sohaib Naïr, Mamour Ndiaye, Jakob Breum, Thierno Ballo et Aron Csongvai ont déjà rejoint le groupe dirigé par Ian Cathro.

Avec environ 8 millions d’euros investis, Kilmer Sports Ventures a une nouvelle fois affiché ses ambitions. Après une saison passée loin des attentes, le club stéphanois veut retrouver la Ligue 1 et semble prêt à se donner les moyens d’y parvenir.

Mais ce recrutement rapide a également créé un problème majeur. L’effectif professionnel compte désormais plus de 30 joueurs, un nombre beaucoup trop important pour disputer une saison de Ligue 2. Avant d’attirer de nouveaux renforts, l’ASSE doit impérativement réduire la voilure.

Huit dossiers de départs sont aujourd’hui au cœur des préoccupations de la direction.

Nadé et Davitashvili, les deux départs les plus attendus

Le dossier Mickaël Nadé semble être le plus avancé. L’Aris Limassol aurait fait du défenseur central sa priorité et l’ASSE serait disposée à le laisser partir dans le cadre d’un transfert définitif.

Le joueur doit désormais prendre une décision concernant son avenir. Une vente permettrait aux Verts de récupérer une indemnité intéressante, mais également de libérer une place importante dans l’effectif de Ian Cathro.

Zuriko Davitashvili dispose également d’un bon de sortie. L’Atalanta Bergame surveillerait attentivement la situation de l’international géorgien, tandis que l’intérêt de l’Olympiakos ne s’est toujours pas traduit par une offre concrète.

Le joueur ne cache pas son envie de quitter le Forez. L’ASSE se montre ouverte à une vente, mais attend une proposition conforme à ses exigences.

Stassin et Ekwah, deux situations particulièrement complexes

Le départ de Lucas Stassin apparaît beaucoup moins simple. L’attaquant souhaiterait changer d’air, mais l’ASSE ne compte pas le brader. Après une saison irrégulière en Ligue 2, sa cote a diminué et les prétendants ne se bousculeraient plus comme l’été dernier.

Les dirigeants stéphanois doivent donc trouver le bon équilibre entre leur volonté de récupérer une indemnité importante et la nécessité d’alléger rapidement leur secteur offensif.

La situation de Pierre Ekwah demeure encore plus confuse. Le milieu de terrain ne souhaiterait pas s’inscrire dans la durée à Saint-Étienne, une position qui n’aurait pas évolué depuis plusieurs mois.

Les groupes de supporters ont également exprimé leur refus de le voir porter à nouveau le maillot vert. Malgré ce contexte, Ekwah est bien présent au stage de préparation organisé à Divonne-les-Bains. Son avenir reste donc totalement indécis.

Annan et Miladinovic poussés vers la sortie

Ebenezer Annan ne ferait plus partie des plans de l’ASSE. Considéré comme l’un des échecs du précédent mercato estival, le latéral dispose d’une touche en République tchèque.

Aucune proposition concrète ne serait toutefois arrivée sur le bureau des dirigeants stéphanois. Les Verts devront peut-être revoir leurs exigences pour faciliter son départ avant la fermeture du marché.

Igor Miladinovic a, de son côté, reçu un signal très clair de la part de Ian Cathro. Le jeune Serbe n’a pas été convoqué pour le stage de préparation et semble invité à se trouver un nouveau club.

Là encore, aucune porte de sortie évidente ne s’est encore présentée.

N’Guessan et Moueffek toujours dans l’attente

À un an de la fin de son contrat, Djylian N’Guessan ne devrait pas prolonger avec son club formateur, sauf retournement de situation. L’ASSE ne souhaite cependant pas brader l’un des joueurs les plus prometteurs de sa génération.

Plusieurs clubs auraient manifesté un intérêt, mais aucune offre jugée satisfaisante n’aurait été déposée. Les Verts veulent éviter de le conserver sans prolongation, au risque de le voir partir gratuitement à l’issue de la saison.

Enfin, Aïmen Moueffek devrait également quitter le Forez. Écarté du groupe pour le stage de préparation, le milieu marocain ne semble plus entrer dans les plans du nouvel entraîneur.

Un intérêt du Havre a circulé ces derniers jours, mais aucune offre concrète n’aurait encore été formulée.

Le mercato de l’ASSE totalement suspendu aux départs

Entre le dossier Nadé, proche d’un dénouement, et les situations beaucoup plus incertaines de Davitashvili, Stassin, Ekwah, Annan, Miladinovic, N’Guessan et Moueffek, l’ASSE fait face à un véritable embouteillage.

La direction stéphanoise aimerait encore améliorer l’effectif de Ian Cathro, mais elle ne peut pas continuer à empiler les joueurs. Chaque départ pourrait débloquer une nouvelle arrivée et offrir une marge de manœuvre supplémentaire.

Le mercato des Verts est donc entré dans une phase décisive : pour recommencer à recruter, Saint-Étienne doit désormais réussir son grand ménage.