Si le Stade Rennais a prêté Joël Coulibaly à Nancy en L2, le PSG ‘en fait de même en renforçant Montpellier, futur adversaire de l’ASSE et du FC Nantes.

Le marché des transferts continue d’animer la Ligue 2. Après le Stade Rennais, qui a envoyé Joël Coulibaly à Nancy, c’est au tour du PSG de renforcer un futur concurrent de l’ASSE et du FC Nantes.

El Hannach, du PSG au MHSC

Selon L’Équipe, Naoufel El Hannach va rejoindre Montpellier dans le cadre d’un prêt d’une saison. Le jeune défenseur parisien retrouvera ainsi Zoumana Camara, qui connaît parfaitement son profil.

À peine revenu d’un précédent prêt, le joueur de 20 ans repart donc pour engranger du temps de jeu dans un championnat réputé exigeant. L’objectif est clair : poursuivre sa progression avec un statut plus important avant de revenir au PSG.

La Ligue 1 sera compétitive

Sous contrat avec le club parisien jusqu’en 2028, El Hannach reste considéré comme un joueur d’avenir. Ce nouveau prêt doit lui permettre d’accumuler de l’expérience au niveau professionnel avant qu’une décision soit prise sur son avenir dans la capitale.

Pour Montpellier, ce renfort défensif vient étoffer un effectif déjà ambitieux, alors que le club héraultais entend jouer les premiers rôles en Ligue 2. Une concurrence supplémentaire pour l’ASSE et le FC Nantes, qui voient leurs futurs adversaires continuer de se renforcer au fil du mercato.