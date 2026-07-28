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ASSE Mercato : coup dur dans le dossier Leandro Rousseau !

Par Fabien Chorlet - 28 Juil 2026, 15:50
Leandro Rousseau (à droite) sous le maillot de Patro Eisden

Annoncé dans le viseur de l’ASSE, Leandro Rousseau susciterait désormais l’intérêt de plusieurs clubs européens.

Il y a plusieurs semaines, un intérêt de l’AS Saint-Étienne pour l’attaquant belge du Patro Eisden, Leandro Rousseau, a été évoqué. Un autre Belge pourrait ainsi venir remplacer Lucas Stassin à la pointe de l’attaque des Verts, en instance de départ cet été. La saison dernière, Leandro Rousseau a inscrit 17 buts en 34 matchs disputés en deuxième division belge.

L’ASSE n’est pas seule sur Rousseau

Mauvaise nouvelle pour l’ASSE dans ce dossier, Leandro Rousseau attiserait de plus en plus les convoitises sur le marché des transferts. Selon le média belge VoetbalFocus, le Hertha Berlin, La Gantoise et le PEC Zwolle suivraient également de très près l’attaquant de 23 ans.

La concurrence s’annonce donc de plus en plus importante pour les dirigeants stéphanois, qui devront se montrer convaincants s’ils souhaitent attirer le buteur belge dans le Forez. Plus les semaines passent, plus le dossier pourrait en effet se compliquer pour les Verts.

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