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FRANCE

PSG Mercato : Mbappé s’invite dans le brûlant dossier Barcola 

Par Bastien Aubert - 28 Juil 2026, 16:40
non officiel
Deux feux verts. La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts. ?

Le PSG pourrait ne pas faire jouer Bradley Barcola (23 ans) de toute la saison si le club n’obtient pas une offre satisfaisante pour un départ au mercato.

L’avenir de Bradley Barcola (23 ans) continue d’alimenter les spéculations au PSG. Alors que l’ailier international français n’a toujours pas prolongé son contrat, un scénario déjà vécu dans la capitale pourrait bien refaire surface.

La même stratégie qu’avec Mbappé ? 

En interne, The Athletic assure que le PSG n’exclurait pas de durcir sa position si aucune offre jugée satisfaisante n’arrivait d’ici la fin du mercato. L’idée serait claire : ne pas céder aux exigences du joueur ou des clubs intéressés, quitte à limiter considérablement son temps de jeu.

Une stratégie qui rappelle inévitablement le feuilleton Kylian Mbappé. À l’été 2023, l’attaquant français avait été écarté du groupe professionnel après avoir refusé de prolonger son contrat avant de finalement réintégrer l’effectif quelques semaines plus tard.

Barcola dos au mur au PSG 

Luis Enrique avait alors affiché une ligne de conduite très ferme : seuls les joueurs pleinement engagés dans le projet parisien avaient vocation à jouer. Le technicien espagnol du PSG n’a jamais caché son exigence sur ce point. Pour lui, l’implication envers le projet collectif passe avant toute autre considération. 

Si Bradley Barcola confirme son souhait de ne pas prolonger, le PSG pourrait donc adopter une posture similaire afin de conserver la maîtrise du dossier. Reste désormais à savoir si les clubs intéressés accéléreront pour éviter un bras de fer ou si Paris ira jusqu’au bout de cette stratégie, déjà utilisée par le passé avec Kylian Mbappé.

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