Arrivé libre cet été au FC Nantes en provenance du Paris FC, Mathieu Cafaro (29 ans) accuse du retard dans sa préparation d’avant-saison.

Recruté libre cet été après la montée du Paris FC en Ligue 1, Mathieu Cafaro découvre progressivement son nouvel environnement au FC Nantes. Mais l’ancien joueur de l’ASSE n’est pas encore à 100 % de ses moyens physiques.

Cafaro est en retard

Titularisé samedi face au Mans pour son premier match sous le maillot du FC Nantes, le milieu excentré de 29 ans a disputé une mi-temps avant d’être remplacé. Malgré la défaite des Canaris (1-0), Cafaro a laissé entrevoir des qualités intéressantes.

Très actif entre les lignes, il a apporté de la fluidité dans les transitions offensives et s’est notamment illustré avec une frappe lointaine bien repoussée par le gardien manceau Nicolas Kocik.

Der Zakarian tempère au FC Nantes

À l’issue de la rencontre, Michel Der Zakarian s’est montré satisfait de cette première sortie tout en soulignant que son nouveau joueur n’était pas encore prêt physiquement. « Oui, il a mis une belle frappe cadrée aussi en première mi-temps, a-t-il expliqué aux médias. Après, physiquement, il faut qu’il soit mieux encore, parce qu’il a du retard. Le Paris FC a recommencé beaucoup plus tard que nous, au moins quinze jours, trois semaines. C’est pour ça qu’il a du retard aujourd’hui. »

Le technicien arménien estime donc que ce décalage dans la préparation explique le manque de rythme observé chez Cafaro. Avec plusieurs semaines de travail supplémentaires, Cafaro devrait progressivement monter en puissance et devenir l’un des atouts offensifs majeurs du FC Nantes pour cette saison de Ligue 2.