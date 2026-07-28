La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Après le départ de Rémy Labeau-Lascary en prêt à Auxerre, le RC Lens souhaite miser sur un attaquant. Problème : le RC Strasbourg est déjà sur le dossier.

Le RC Lens pourrait bien livrer une nouvelle bataille de mercato au RC Strasbourg. Les deux clubs suivent de près Jeremy Arévalo, jeune attaquant de Stuttgart, dont le nom était déjà revenu avec insistance lors du dernier mercato hivernal.

Lens et Strasbourg sur Arévalo ?

Selon Jeunes Footeux, le RCSA a récemment relancé ce dossier. Le club alsacien connaît parfaitement le profil de l’international équatorien, supervisé à plusieurs reprises depuis son explosion sous les couleurs du Racing Santander. Arrivé à Stuttgart contre un peu plus de 7 millions d’euros, Arévalo peine toutefois à s’imposer en Bundesliga. Son temps de jeu limité n’a pas remis en cause le potentiel que lui prêtent de nombreux recruteurs européens.

Mais Strasbourg n’est pas seul. Un autre club de Ligue 1 s’est positionné, et il pourrait bien s’agir du RC Lens. En quête d’un successeur à Wesley Saïd, les Sang et Or recherchent un attaquant capable d’apporter de la profondeur, de la puissance et de la percussion. Le profil d’Arévalo correspond parfaitement à ces critères.

Un attaquant à double nationalité

Le buteur de 21 ans avait notamment marqué les esprits avec le Racing Santander, où il avait inscrit 8 buts en 18 apparitions avant de rejoindre Stuttgart. Malgré une adaptation compliquée en Allemagne, Jeremy Arévalo conserve une belle cote sur le marché. Dans un contexte où les jeunes attaquants à fort potentiel sont très recherchés, son dossier pourrait rapidement s’animer.

Autre avantage de taille : le joueur possède également la nationalité espagnole. Il ne serait donc pas considéré comme extracommunautaire, un élément qui facilite grandement son intégration dans un effectif de Ligue 1. Le RC Lens va désormais devoir convaincre Stuttgart… tout en résistant à la concurrence d’un RC Strasbourg bien décidé à revenir à la charge.