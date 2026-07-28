Les contrats sont signés et le joueur est officiellement transféré, le dossier est clos.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

L’OL tient son nouvel avant-centre. Après une saison difficile à la Juventus, Loïs Openda rebondit officiellement entre Rhône et Saône sous la forme d’un prêt.

En quête d’un renfort offensif après le départ de Roman Yaremchuk, dont l’option d’achat n’a pas été levée, l’OL a réussi à convaincre l’international belge de rejoindre son projet.

Un rebond attendu à l’OL

Arrivé à la Juventus l’été dernier, Loïs Openda n’a jamais trouvé sa place dans le Piémont. Avec seulement deux buts inscrits en 34 apparitions toutes compétitions confondues, l’ancien Lensois est resté très loin des attentes, au point de manquer la Coupe du monde 2026.

Pourtant, son potentiel ne fait aucun doute. À Lens, il avait signé 21 buts et 4 passes décisives en 42 rencontres avant de confirmer au RB Leipzig avec 41 réalisations et 18 passes décisives en 93 matches.

Lyon espère désormais lui permettre de retrouver ce niveau de performance dans un environnement plus favorable.

Un prêt sans option d’achat

Selon Foot Mercato, les dirigeants lyonnais ont devancé plusieurs prétendants, dont le RC Lens et Coventry, pour obtenir la signature du buteur belge.

L’opération prend la forme d’un prêt payant estimé à 3,5 millions d’euros, sans option d’achat. La Juventus continuera également de prendre en charge une partie importante du salaire du joueur, évalué à environ 4 millions d’euros nets par saison.

À quelques semaines du troisième tour préliminaire de la Ligue des champions, l’OL s’offre ainsi un renfort offensif d’expérience avec l’ambition de relancer un attaquant qui a déjà prouvé sa valeur au plus haut niveau.