Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final.

Kilmer Sports Ventures continue de vouloir renforcer l’ASSE sous toutes ces formes au mercato estival.

L’ASSE poursuit son recrutement y compris pour son équipe réserve. Après l’arrivée de Jediaël Mbambi en provenance du Royal Antwerp, les dirigeants stéphanois souhaitent encore renforcer leur secteur défensif.

Eloundou veut convaincre l’ASSE

Selon Peuple Vert, trois défenseurs sont actuellement mis à l’essai sous les ordres de Sylvain Gibert : Serge Eloundou, Wassim El Abrougui et Lilian Deville. Le premier se nomme Serge Valery Eloundou Ndzomo. Ce défenseur central camerounais, né en 2008, est également capable d’évoluer au poste de latéral gauche. Joueur de l’AS Fortuna, au Cameroun, il a déjà disputé le match amical face à la réserve de l’OM et tentera de convaincre le staff stéphanois au cours des prochains jours afin de décrocher un contrat.

L’ASSE observe également Wassim El Abrougui. Latéral droit formé à l’Olympique Lyonnais, il n’a pas été conservé par le club rhodanien à l’issue de l’été 2025. Libre, il espère désormais relancer sa carrière dans le Forez. Le troisième joueur à l’essai est Lilian Deville. Le latéral droit évoluait jusqu’à la saison dernière avec la réserve du Stade Brestois, qui n’a finalement pas souhaité le conserver.

Un ex de l’OL en test chez les Verts

Son profil est bien connu dans la région puisqu’il a porté le maillot de l’ASSE jusqu’en U13 avant de poursuivre sa formation à Andrézieux jusqu’en U18. Il avait ensuite rejoint Brest pour deux saisons. Ces trois joueurs auront encore plusieurs jours pour convaincre Sylvain Gibert.

L’objectif de l’ASSE est de renforcer sa réserve avec des profils capables de poursuivre leur progression et, à terme, de frapper à la porte du groupe professionnel. Reste désormais à savoir si Serge Eloundou, Wassim El Abrougui ou Lilian Deville parviendra à convaincre les dirigeants stéphanois de lui offrir un contrat.