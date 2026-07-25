ASSE : les Verts sécurisent un grand espoir malgré sa grave blessure

Éloigné des terrains depuis février en raison d’une blessure au genou, Nadir El Jamali conserve toute la confiance de l’ASSE. Le club stéphanois a décidé de protéger sur la durée son milieu offensif de 19 ans.

Deux années supplémentaires pour El Jamali

Selon les informations de Peuple Vert, Nadir El Jamali a prolongé de deux saisons son contrat avec l’ASSE. Son engagement, qui courait initialement jusqu’en juin 2028, s’étend désormais jusqu’en 2030.

Une marque de confiance forte envers ce pur produit de la formation stéphanoise, né le 17 avril 2007 à Paris. Le milieu offensif avait signé son premier contrat professionnel en juin 2025 avant de franchir rapidement les étapes avec l’équipe première.

Une progression stoppée en plein élan

Avant sa blessure au genou survenue en février 2026, El Jamali avait disputé 15 rencontres de Ligue 2. D’abord utilisé progressivement, il avait ensuite obtenu ses premières titularisations et affiché une capacité intéressante à faire des différences entre les lignes.

International marocain à six reprises avec les U17 et les U18, le jeune Stéphanois a depuis rejoint les sélections françaises. Il compte 11 apparitions et quatre buts avec les U18 et les U19 tricolores. Sa valeur marchande est aujourd’hui estimée à 800 000 euros.

Un retour collectif attendu prochainement

El Jamali poursuit désormais sa réathlétisation avec l’objectif de retrouver le groupe professionnel dans les prochaines semaines. Pendant ce temps, les Verts ont pris la direction de Divonne-les-Bains pour poursuivre leur préparation, avec notamment Zuriko Davitashvili.

Zuriko Davitashvili est bien présent pour le stage de préparation à Divonne-les-Bains. — @LaMiseAuVert_ https://twitter.com/LaMiseAuVert_/status/2080690218911613082

À son retour, El Jamali devra progressivement retrouver le rythme avant de tenter de s’imposer dans le dispositif de Ian Cathro. Avec cette prolongation, l’ASSE lui offre surtout le temps nécessaire pour revenir à son meilleur niveau.