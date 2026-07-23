ASSE : Breum s’enflamme après les Rangers et réagit à son premier but avec les Verts

Jakob Breum s’est exprimé après le revers de l’ASSE sur la pelouse des Glasgow Rangers (2-1) en match amical.

Recrue phare de l’été de l’AS Saint-Étienne, Jakob Breum a crevé l’écran lors du troisième match de préparation des Verts face aux Glasgow Rangers, malgré la défaite des Stéphanois (2-1). Le milieu offensif danois a inscrit l’unique but de son équipe, parfaitement servi par une autre recrue estivale, Thierno Ballo.

« Notre meilleur match jusque-là »

Après la rencontre, le néo-Vert s’est réjoui de la prestation de son équipe malgré le revers et s’est exprimé sur son premier but sous les couleurs stéphanoises. « C’était un bon match. Je pense que c’était bien mieux que lors du dernier match. Notamment en première période, où l’on s’est créé de nombreuses occasions. Ils marquent sur deux penalties, mais sinon ils ne se sont pas créé beaucoup d’occasions. Je pense que c’est une bonne chose et qu’il s’agit de notre meilleur match jusque-là. Oui, la passe décisive de Thierno Ballo est bonne. Il a vu mon appel, c’est cool », a confié l’ancien joueur de Go Ahead Eagles au micro de son club.