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FRANCE

ASSE : une offre à 2 M€ accélère le grand dégraissage !

Par Louis Chrestian - 24 Juil 2026, 21:33
ASSE : une offre à 2 M€ accélère le grand dégraissage !

Après avoir déjà laissé partir plusieurs jeunes joueurs, l’ASSE travaille désormais sur la sortie de cadres écartés du groupe. Le dossier Mickaël Nadé vient de connaître une sérieuse accélération avec une proposition venue de Chypre.

L’Aris Limassol passe à l’action pour Nadé

Selon les informations relayées par Morning Foot, l’Aris Limassol a transmis une offre légèrement inférieure à 2 millions d’euros, bonus compris, pour Mickaël Nadé. L’ASSE serait proche d’accepter cette proposition, même si certains détails restent à régler.

Le défenseur central dispose également d’une offre russe et de plusieurs marques d’intérêt en Championship. La décision finale lui appartient désormais, son départ de la maison Verte étant clairement envisagé par les dirigeants.

Un effectif stéphanois devenu pléthorique

Après les arrivées de Sohaib Naïr, Jakob Breum, Mamour Ndiaye, Thierno Ballo et Aaron Csongvai, les Verts doivent alléger leur groupe. Issiaka Touré, Jebryl Sahraoui, Axel Dodote, Enzo Mayilla et Jibril Othman ont déjà quitté le Forez, définitivement ou sous la forme d’un prêt.

Mickaël Nadé, Aïmen Moueffek, Igor Miladinovic et Ebenezer Annan sont, eux, écartés depuis plusieurs jours. Le latéral ghanéen possède une piste en République tchèque, tandis que les situations des deux milieux semblent moins avancées. Le dégraissage devrait donc encore occuper une bonne partie du mercato de l’ASSE.

Le choix du joueur attendu

La proposition chypriote offre une première porte de sortie concrète à Nadé. Pour Saint-Étienne, une vente proche de 2 millions d’euros permettrait de resserrer l’effectif d’Ian Cathro tout en récupérant une indemnité significative.

Reste à convaincre le défenseur, qui doit désormais choisir entre Limassol et ses autres possibilités à l’étranger. Son verdict est attendu dans les prochains jours.

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