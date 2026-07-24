ASSE : Reims boucle déjà ses arrivées et prépare encore plusieurs départs

Concurrent de l’ASSE en Ligue 2, le Stade de Reims a pratiquement terminé son recrutement estival après avoir accueilli quatorze nouveaux éléments. Le club champenois doit désormais alléger un effectif profondément remanié.

Quatorze renforts et un recrutement déjà bouclé

Sixième de Ligue 2 la saison passée, Reims s’apprête à disputer un deuxième exercice consécutif dans l’antichambre. Le départ d’Ewen Jaouen à Newcastle pour plus de 20 M€ et celui de Patrick Zabi au Paris FC pour 25 M€ ont notamment obligé la direction à lancer un nouveau cycle.

Selon les informations relayées par Peuple Vert, quatorze recrues ont intégré le groupe, dont cinq promotions internes. Samuel Kotto, dont l’option d’achat a été levée, fait partie des neuf arrivées extérieures.

« Sauf blessure grave et importante, on a terminé dans le sens des arrivées », a assuré le directeur général Mathieu Lacour dans les colonnes de L’Union. Reims a pu anticiper son marché après avoir rapidement été fixé sur son classement et choisi son entraîneur.

L’ASSE poursuit également sa préparation

Pendant que le Stade de Reims travaille au Touquet-Paris-Plage, les Verts ont pris leurs quartiers à Divonne-les-Bains. Zuriko Davitashvili est bien présent avec le groupe stéphanois pour ce stage de préparation.

Zuriko Davitashvili est bien présent pour le stage de préparation à Divonne-les-Bains. — @LaMiseAuVert_ https://twitter.com/LaMiseAuVert_/status/2080690218911613082

Deux candidats annoncés à la montée peaufinent donc leur préparation avec des stratégies différentes. L’ASSE conserve plusieurs cadres, tandis que Reims mise sur un effectif professionnel resserré et de nombreuses passerelles avec sa formation.

Encore plusieurs sorties attendues à Reims

Après le transfert d’Antoine Leautey au Wuhan Three Towns FC, la priorité rémoise concerne désormais les départs. Reda Khadra, Amine Salama, Yohan Demoncy, Jordan Siebatcheu et Oumar Diakité font partie des joueurs susceptibles de quitter la maison Rouge et Blanche. Un prêt de Soumaïla Sylla est également étudié.

Keito Nakamura dispose pour sa part d’un bon de sortie lié à un accord moral. Mathieu Lacour a toutefois prévenu que le joueur et le Stade de Reims devront tous les deux y trouver leur compte. Les éléments ne bénéficiant pas de cette ouverture sont, eux, appelés à rester.

« Reims Révélations » au cœur du nouveau projet

Le club champenois a parallèlement réorganisé son Groupe Pro 2, lancé en 2018 et désormais rebaptisé « Reims Révélations ». La structure se compose de deux groupes de 17 joueurs, baptisés Élite et Espoirs.

L’effectif professionnel doit être limité à 18 joueurs de champ afin de faciliter l’éclosion des jeunes. Une ligne directrice claire pour un club qui a déjà révélé Axel Disasi, Boulaye Dia ou Hugo Ekitike et qui compte de nouveau s’appuyer sur sa formation pour retrouver la Ligue 1.