À LA UNE DU 25 JUIL 2026
[22:53]PSG, Real Madrid : le dossier Olise pousse le Bayern vers un plan à 150 M€ !
[22:33]OM : Vérone refroidit Marseille malgré une offre à 13 M€ !
[22:13]OL : La recrue à plus de 10 M€ inquiète déjà
[21:53]OM : Libéré, délivré… la fin de l’aventure approche pour Kondogbia
[21:53]FC Barcelone : l’Atlético bloque son rêve avec un deal à 100 M€ !
[21:33]ASSE : une offre à 2 M€ accélère le grand dégraissage !
[21:32]Les infos du jour : Terrier retour en Ligue 1 ? Nadé et Annan sur le départ, Abline joker monégasque !
[21:12]FC Nantes : Der Zakarian réclame trois renforts et prépare un grand ménage
[20:53]OL : Fonseca récupère Fofana et se rassure avant le Sparta Prague
[20:33]Real Madrid : Güler se rate, une pépite sauve les Merengues

CDM 2026

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

ASSE : Reims boucle déjà ses arrivées et prépare encore plusieurs départs

Par Wladimir DELCROS - 24 Juil 2026, 20:12
ASSE : Reims boucle déjà ses arrivées et prépare encore plusieurs départs

Concurrent de l’ASSE en Ligue 2, le Stade de Reims a pratiquement terminé son recrutement estival après avoir accueilli quatorze nouveaux éléments. Le club champenois doit désormais alléger un effectif profondément remanié.

Quatorze renforts et un recrutement déjà bouclé

Sixième de Ligue 2 la saison passée, Reims s’apprête à disputer un deuxième exercice consécutif dans l’antichambre. Le départ d’Ewen Jaouen à Newcastle pour plus de 20 M€ et celui de Patrick Zabi au Paris FC pour 25 M€ ont notamment obligé la direction à lancer un nouveau cycle.

Selon les informations relayées par Peuple Vert, quatorze recrues ont intégré le groupe, dont cinq promotions internes. Samuel Kotto, dont l’option d’achat a été levée, fait partie des neuf arrivées extérieures.

« Sauf blessure grave et importante, on a terminé dans le sens des arrivées », a assuré le directeur général Mathieu Lacour dans les colonnes de L’Union. Reims a pu anticiper son marché après avoir rapidement été fixé sur son classement et choisi son entraîneur.

L’ASSE poursuit également sa préparation

Pendant que le Stade de Reims travaille au Touquet-Paris-Plage, les Verts ont pris leurs quartiers à Divonne-les-Bains. Zuriko Davitashvili est bien présent avec le groupe stéphanois pour ce stage de préparation.

Deux candidats annoncés à la montée peaufinent donc leur préparation avec des stratégies différentes. L’ASSE conserve plusieurs cadres, tandis que Reims mise sur un effectif professionnel resserré et de nombreuses passerelles avec sa formation.

Encore plusieurs sorties attendues à Reims

Après le transfert d’Antoine Leautey au Wuhan Three Towns FC, la priorité rémoise concerne désormais les départs. Reda Khadra, Amine Salama, Yohan Demoncy, Jordan Siebatcheu et Oumar Diakité font partie des joueurs susceptibles de quitter la maison Rouge et Blanche. Un prêt de Soumaïla Sylla est également étudié.

Keito Nakamura dispose pour sa part d’un bon de sortie lié à un accord moral. Mathieu Lacour a toutefois prévenu que le joueur et le Stade de Reims devront tous les deux y trouver leur compte. Les éléments ne bénéficiant pas de cette ouverture sont, eux, appelés à rester.

« Reims Révélations » au cœur du nouveau projet

Le club champenois a parallèlement réorganisé son Groupe Pro 2, lancé en 2018 et désormais rebaptisé « Reims Révélations ». La structure se compose de deux groupes de 17 joueurs, baptisés Élite et Espoirs.

L’effectif professionnel doit être limité à 18 joueurs de champ afin de faciliter l’éclosion des jeunes. Une ligne directrice claire pour un club qui a déjà révélé Axel Disasi, Boulaye Dia ou Hugo Ekitike et qui compte de nouveau s’appuyer sur sa formation pour retrouver la Ligue 1.

ASSE

Actu foot ASSE : les infos les plus chaudes

À lire aussi
Vidéos ASSE : toutes les infos foot