OM : Valence passe à l’offensive et menace un dossier marseillais

Libre après quatre saisons à Hambourg, William Mikelbrencis dispose d’une proposition concrète venue d’Espagne. L’OM, qui avait pris des renseignements en début de mercato, doit désormais trancher s’il souhaite revenir dans la course.

Valence prend une longueur d’avance

William Mikelbrencis ne manque pas de prétendants. Selon les informations relayées par Morning Foot, le latéral droit de 22 ans a reçu une offre de contrat de Valence. Le joueur formé au FC Metz n’a pas encore répondu au club espagnol.

Libre depuis la fin de son aventure à Hambourg, le natif de Forbach représente une opportunité à moindre coût. Sa valeur marchande est actuellement estimée à 3 M€, après avoir fortement progressé au cours de ses quatre années passées en Allemagne.

L’OM n’avait pas concrétisé son intérêt

Le club phocéen avait échangé avec l’entourage de Mikelbrencis au début du mercato, mais aucune offre formelle n’avait suivi. Son profil offensif peut notamment constituer une solution dans le couloir droit en cas de mouvement de Timothy Weah.

En attendant d’éventuellement relancer ce dossier, l’OM poursuit sa préparation estivale. Les Marseillais retrouveront notamment l’Atlético de Madrid au Vélodrome le 14 août pour leur dernière répétition avant la reprise.

L’Olympique de Marseille et l’Atlético de Madrid se retrouveront au Vélodrome le vendredi 14 août à 17h30 pour leur dernier match de préparation. — @LaTribuneOM https://twitter.com/LaTribuneOM/status/2080655916039279091

Nice reste freiné par ses finances

L’OGC Nice surveille également le défenseur français, mais sa marge de manœuvre demeure limitée. Le Gym doit alléger sa masse salariale dans le cadre du plan d’économies de 70 M€ fixé par Ineos avant de pouvoir véritablement passer à l’action.

Cette attente profite pour l’heure à Valence. Entre un OM encore indécis et un club niçois contraint de vendre, la formation espagnole possède désormais une longueur d’avance dans ce dossier.