LOSC : Cavaleiro rebondit déjà après quatre mois à Zurich

Passé par le LOSC lors de la saison 2023-2024, Ivan Cavaleiro n’a pas prolongé l’aventure avec le FC Zurich. L’attaquant angolais a trouvé un nouveau point de chute, avec la Ligue des champions africaine au programme.

Zurich n’aura été qu’une parenthèse

Depuis son départ du LOSC, en fin de contrat à l’été 2024, Ivan Cavaleiro peine à s’installer durablement dans un projet. Après avoir réclamé et obtenu son départ de Tondela, au Portugal, l’ancien Dogue avait rejoint le FC Zurich en février dernier.

Son passage en Suisse s’est achevé au bout de quatre mois seulement. Le temps de disputer 13 rencontres, pour 890 minutes de jeu et trois buts, avant de ne pas être conservé malgré le maintien du club en Super League.

Un retour au plus près de ses racines

D’après Le Petit Lillois, Cavaleiro s’est engagé librement avec l’Atlético Petróleos de Luanda. Le club angolais, vainqueur du dernier championnat national, lui a fait signer un contrat de deux ans, soit jusqu’en juin 2028.

Le choix n’est pas anodin pour le natif de Vila Franca de Xira. Lors de son passage à Lille, il avait modifié sa nationalité sportive pour représenter l’Angola, même s’il n’a pas encore porté la tunique de la sélection.

Un globe-trotter passé par le Nord

Arrivé dans le Nord à l’été 2023, Cavaleiro avait affiché ses ambitions avec le LOSC avant de quitter le club un an plus tard. Sa cote marchande était encore renseignée à 2,5 M€ en octobre 2023, loin de son pic atteint à Monaco en 2015.

À Luanda, l’ancien joueur de Benfica, Monaco, Wolverhampton ou Fulham s’apprête à connaître sa quatorzième écurie, la cinquième depuis son départ du LOSC, dans un neuvième pays. Il disputera également la prochaine Ligue des champions africaine.