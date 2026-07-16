PSG Mercato : gros coup dur venu du LOSC pour Ayyoub Bouaddi

Courtisé par le PSG depuis plusieurs mois, Ayyoub Bouaddi pourrait finalement échapper aux Parisiens cet été.

Le PSG va devoir patienter. Alors que le nom d’Ayyoub Bouaddi circule avec insistance parmi les pistes suivies par le club de la capitale, le LOSC n’a pas l’intention de céder son joyau dès ce mercato estival.

En conférence de presse ce jeudi, le président lillois Olivier Létang a confirmé avoir été sollicité par plusieurs grands clubs européens après les prestations remarquées du milieu de terrain marocain lors de la Coupe du monde. Mais le dirigeant nordiste assure avoir repoussé toutes les discussions pour le moment.

« Demain, il peut partir, le club va continuer à avancer. Concernant Ayyoub, tous les clubs qui m’ont appelé pendant cette période, après le match contre le Brésil, je leur ai dit qu’on n’en parlerait pas maintenant. C’est un club qui va jouer la Ligue des Champions. On s’est vu avec Ayyoub après la Coupe du Monde et tout reste possible, mais mon avis, c’est qu’il devrait rester une saison de plus avec nous. (…) Ma conviction c’est qu’il va rester. Il serait très heureux de refaire une saison avec nous », a-t-il confié.

Un coup dur pour le PSG

Cette prise de position représente un véritable frein pour le PSG, qui apprécie énormément le profil du joueur de 18 ans. Considéré comme l’un des plus grands espoirs européens à son poste, Bouaddi est également suivi par plusieurs cadors de Premier League, dont Manchester City.

Qualifié pour la prochaine Ligue des champions, le LOSC estime offrir le cadre idéal pour poursuivre le développement de son milieu de terrain. Sauf retournement de situation, les Dogues comptent donc conserver leur pépite au moins une saison supplémentaire avant d’envisager un transfert.