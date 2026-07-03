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FRANCE

RC Lens : un ancien soldat de Haise (Stade Rennais) a signé au LOSC

Par William Tertrin - 3 Juil 2026, 16:20
Franck Haise (Stade Rennais)

Après avoir été l’un des hommes forts de Franck Haise au RC Lens, Benoit Delaval va retrouver le LOSC.

Le RC Lens voit l’un des anciens piliers de son staff (re)passer chez le rival. Ce vendredi, le LOSC a officialisé le retour de Benoit Delaval, nommé directeur de la performance à partir du 12 juillet, dans le cadre de la présentation de son staff technique pour la saison 2026-2027.

Si le technicien de 42 ans est un enfant de Lille, son nom reste aussi étroitement lié à la réussite récente des Sang et Or. Membre du staff de Franck Haise, il a largement contribué à l’ascension du RC Lens, avant de suivre le technicien lors de son passage à l’OGC Nice. Il avait auparavant également travaillé à Leeds United en qualité de Head of Fitness.

Une premier passage à Lille de 2004 à 2018

Son retour au LOSC marque donc un passage hautement symbolique entre les deux grands rivaux du Nord. Avant son aventure à Lens, Benoit Delaval avait déjà effectué une longue première partie de carrière chez les Dogues entre 2004 et 2018, où il avait participé au développement de la cellule performance du club.

Le LOSC précise que Benoit Delaval viendra compléter le nouveau staff technique en tant que directeur de la performance. Son expérience acquise en Premier League, au RC Lens puis à Nice doit permettre au club nordiste de renforcer un secteur devenu essentiel dans le football de haut niveau.

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