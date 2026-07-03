Tout le monde est d'accord sur le principe du transfert, il ne manque plus que les signatures.

Le Stade Rennais accélère son mercato. Après avoir déjà bouclé quatre arrivées, le club breton aurait trouvé un accord pour s’offrir Eliezer Mayenda, dans une opération estimée à 25 millions d’euros bonus compris.

Le Stade Rennais ne ralentit pas. Bien décidé à offrir un effectif de premier plan à Franck Haise avant le début de la saison, le club breton est sur le point de boucler une cinquième recrue estivale. Selon Foot Mercato, un accord total a été trouvé avec Sunderland pour le transfert d’Eliezer Mayenda. L’attaquant espagnol de 20 ans devrait rejoindre la Bretagne contre un montant de 22 millions d’euros, auquel pourraient s’ajouter 3 millions d’euros de bonus.

Un investissement conséquent qui confirme les ambitions rennaises sur ce mercato. Considéré comme l’un des jeunes attaquants les plus prometteurs de sa génération, Mayenda est attendu pour apporter de la vitesse, de la percussion et de la profondeur au secteur offensif de Franck Haise. Si les derniers détails sont finalisés, il deviendra la cinquième recrue de l’été après un recrutement déjà très actif.

Une présentation collective programmée mardi prochain

Le Stade Rennais a d’ailleurs déjà fixé un rendez-vous important. Le club organisera une conférence de presse au Roazhon Park le mardi 7 juillet à 15h45 afin de présenter officiellement plusieurs nouveaux visages. Les supporters pourront ainsi découvrir Adrien Thomasson, arrivé en provenance du RC Lens, Issa Soumaré, recruté au Havre, Gonçalo Oliveira, en provenance de Benfica, ainsi que Nicolas Lemaitre, transféré de Troyes.

Si le dossier Eliezer Mayenda est finalisé dans les prochaines heures, l’Espagnol pourrait lui aussi rapidement rejoindre cette nouvelle vague de recrues et symboliser un mercato particulièrement ambitieux. Avec Franck Haise aux commandes et un effectif en pleine reconstruction, Rennes affiche clairement ses intentions pour la saison à venir.