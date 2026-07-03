Les contrats sont signés et le joueur est officiellement transféré, le dossier est clos.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Le Stade Rennais continue de miser sur les plus grands talents de demain. Le club breton vient de s’attacher les services de Marlon Creantor Carcone, capitaine de l’équipe de France U15, considéré comme l’un des défenseurs les plus prometteurs de sa génération.

Le Stade Rennais poursuit son travail de fond sur la formation. Alors que Franck Haise prépare un mercato ambitieux pour renforcer l’équipe première, les dirigeants bretons n’oublient pas l’avenir. La preuve avec l’arrivée officielle de Marlon Creantor Carcone, jeune défenseur central né en 2011 et déjà capitaine de l’équipe de France U15.

Un capitaine des Bleuets pour préparer l’avenir

Originaire du Kremlin-Bicêtre, le prometteur défenseur s’est construit une solide réputation au fil de son parcours, passé par Chevilly-la-Rue, Villejuif puis Fleury. Repéré très tôt par les recruteurs du Stade Rennais, il s’était engagé avec le club breton en 2024 avant de poursuivre son développement au FC Versailles lors de la saison 2025-2026. Le fait d’avoir déjà porté le brassard de capitaine avec les U15 français témoigne de son leadership et de sa maturité malgré son très jeune âge.

Défenseur central moderne, Marlon Creantor Carcone possède un profil qui séduit de nombreux observateurs grâce à sa qualité de relance, son intelligence de placement et son potentiel athlétique. Le Stade Rennais, réputé pour son excellence en matière de formation, espère désormais accompagner sa progression afin de le mener progressivement vers le très haut niveau.

Le Stade Rennais confirme sa stratégie

Depuis plusieurs années, le Stade Rennais s’appuie sur une politique de recrutement tournée vers les meilleurs jeunes talents français. Cette signature s’inscrit parfaitement dans cette stratégie qui a déjà permis au club de révéler de nombreux internationaux.

Si Marlon Creantor Carcone est encore loin de l’équipe première, son arrivée constitue un investissement important pour l’avenir. Les dirigeants rennais continuent ainsi de préparer les prochaines générations tout en construisant un effectif compétitif chez les professionnels.