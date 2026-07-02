Stade Rennais Mercato : grosse annonce pour l’arrivée de Cresswell

Le Stade Rennais avance concrètement sur le dossier Charlie Cresswell. Un accord contractuel serait déjà trouvé avec le défenseur de Toulouse.

Ça s’accélère pour le mercato du Stade Rennais. En effet, le club breton a franchi une étape importante dans le dossier Charlie Cresswell, défenseur central du Toulouse FC.

Selon Ouest-France, le joueur anglais de 23 ans aurait donné son accord sur les conditions d’un futur contrat avec le SRFC, ce qui place désormais Rennes en position favorable dans ce dossier défensif prioritaire.

Un accord avec le joueur, mais pas encore entre clubs

Si les discussions avancent côté joueur, rien n’est encore réglé entre les deux clubs. Toulouse, qui considère Cresswell comme un élément important de son effectif, n’a pas encore reçu d’offre officielle. Une proposition rennaise serait toutefois imminente.

Le club toulousain aurait fixé un prix élevé pour son défenseur : environ 25 millions d’euros, une somme qui reflète la progression du joueur et son statut de titulaire en Ligue 1.

Selon les dernières tendances du marché, le TFC ne serait prêt à ouvrir la porte qu’en cas d’offre majeure, notamment en raison de l’intérêt croissant venu de Premier League.

Un profil très courtisé en Europe

Arrivé à Toulouse en 2024, Cresswell s’est rapidement imposé comme un défenseur fiable, puissant dans les duels et efficace sur les coups de pied arrêtés. Ses performances ont attiré l’attention de plusieurs clubs européens, notamment en Angleterre, où son profil de défenseur moderne est particulièrement apprécié.

Après déjà quatre arrivées déjà officialisées (en attendant Mayenda), reste à voir si le Stade Rennais acceptera de s’aligner sur les exigences financières de Toulouse, ou si la concurrence, notamment anglaise, viendra rebattre les cartes.