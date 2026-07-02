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FRANCE

Stade Rennais Mercato : accord imminent pour un transfert à 25 M€ !

Par William Tertrin - 2 Juil 2026, 16:20
Eliezer Mayenda

Le Stade Rennais est tout proche de frapper un gros coup sur le marché des transferts. Un accord avec Sunderland pour Eliezer Mayenda serait en passe d’être trouvé.

Le Stade Rennais accélère son mercato estival. Selon les informations révélées par Santi Aouna (Foot Mercato), un accord est désormais proche d’être trouvé entre Rennes et Sunderland pour le transfert d’Eliezer Mayenda. Les discussions entre les deux clubs auraient considérablement avancé ces dernières heures.

Le montant de l’opération devrait avoisiner les 25 millions d’euros, bonus compris, ce qui ferait du jeune attaquant espagnol de 21 ans l’un des investissements majeurs du club breton sur ce mercato estival. Les deux formations souhaitent désormais finaliser les derniers détails afin de boucler le dossier dans les prochains jours.

Une formation en France

Formé en France avant de rejoindre Sunderland en 2023, Eliezer Mayenda est considéré comme l’un des attaquants les plus prometteurs de sa génération. Malgré une saison mitigée sur le plan statistique en Angleterre, son potentiel continue de séduire plusieurs clubs européens, dont Rennes, qui en a fait une priorité offensive.

Le club breton cherche à renforcer son secteur offensif avant le début de la nouvelle saison et voit en Mayenda un profil capable d’apporter vitesse, profondeur et polyvalence. Les dirigeants rennais travaillent depuis plusieurs semaines sur ce dossier et semblent désormais proches d’un dénouement positif.

Sauf retournement de situation, Eliezer Mayenda pourrait donc devenir l’une des recrues phares du Stade Rennais dans les prochains jours, à l’issue d’un transfert estimé à près de 25 millions d’euros.

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