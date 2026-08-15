Stade Rennais : une offre à 10 M€ accélère le grand ménage !

Le départ de Jordan James prend une tournure concrète au Stade Rennais. Wolverhampton a transmis une offre structurée pouvant atteindre 10 M€, mais les dirigeants bretons veulent encore sécuriser l’opération.

Wolverhampton passe à l’action

On vous en parlait dès le mois d’avril : une belle affaire se dessinait avec Jordan James. Le dossier avance désormais puisque Wolverhampton, relégué en Championship, a formulé une première proposition concrète pour le milieu offensif gallois.

Cette offre structurée pourrait grimper jusqu’à 10 M€, selon les informations relayées par Jeunes Footeux. Un montant deux fois supérieur aux 5 M€ déboursés par Rennes pour recruter le joueur à Birmingham il y a deux ans.

Rennes veut conserver la main

Sous contrat jusqu’en 2028, Jordan James ne sera pas bradé par le SRFC. Un bon de sortie à 15 M€ est évoqué, même si la proposition des Wolves pourrait faire mouche. La direction rennaise aimerait toutefois intégrer un pourcentage sur une éventuelle plus-value à la revente.

Le joueur de 22 ans reste sur un prêt convaincant en Angleterre malgré la relégation de Leicester en League One. Avec 11 buts et 4 passes décisives, l’international gallois a su tirer son épingle du jeu et renforcer sa cote sur le marché britannique.

Le dégraissage se poursuit en Bretagne

Ce mouvement s’inscrit dans un été marqué par plusieurs départs au Stade Rennais. Jordan James n’entre pas vraiment dans les plans de Franck Haise et pourrait suivre Breel Embolo, annoncé avec insistance du côté d’Atlanta en MLS.

Breel Embolo va quitter Rennes et signer en MLS. Atlanta finalise son arrivée. — @ActuL1_ https://twitter.com/ActuL1_/status/2088256906351563133

Rennes se trouve donc en position favorable : James possède un marché, sort d’une saison aboutie et dispose encore de deux années de contrat. Les discussions avec Wolverhampton doivent maintenant déterminer si les différentes conditions réclamées par le club breton peuvent être réunies.