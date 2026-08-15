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FRANCE

ASSE, FC Nantes : les notes confirment deux dynamiques totalement opposées

Par Louis Chrestian - 15 Août 2026, 12:09
ASSE, FC Nantes : les notes confirment deux dynamiques totalement opposées

Les évaluations Sofascore de la troisième journée de Ligue 2 confirment la solidité collective de l’ASSE et les difficultés persistantes du FC Nantes. À Reims, un attaquant a également surnagé dans un match spectaculaire contre Dunkerque.

On vous en parlait vendredi : l’ASSE a déroulé contre Clermont pendant que le FC Nantes chutait encore. Les notes détaillées de ces rencontres permettent désormais de mieux mesurer l’écart entre les deux équipes.

Cardona domine un collectif stéphanois homogène

Avec une moyenne de 7,53, l’ASSE obtient la meilleure évaluation collective des trois formations étudiées par Morning Foot à partir des données Sofascore. Irvin Cardona, buteur contre Clermont (3-1), décroche la note de 8 et le statut d’homme du match.

Ábel Csongvai (7,8), Benjamin Bouchouari Breum (7,7), Mathis Bernauer (7,5) et Thierno Ballo (7,3) illustrent la maîtrise des Verts. Gautier Larsonneur ferme la marche avec 6,3, sans ternir une prestation collective convaincante.

Guirassy surnage encore au FC Nantes

Battu à Laval (2-1), le FC Nantes affiche une moyenne nettement plus faible de 6,57. Herba Guirassy sauve les meubles avec un but et une note de 7,6, loin devant plusieurs partenaires en difficulté.

Kelvin Amian obtient 7,1 et Tylel Tati 6,9 malgré son erreur sur le second but lavallois. La charnière Perrin-Guilbert, notée 6,4, n’a pas rassuré, tandis que Corredor termine à 6,3. Les Canaris restent ainsi sur trois revers en trois journées.

Fofana brille, Reims craque à dix

Reims a vécu un scénario différent face à Dunkerque (3-3). Auteur d’un doublé, Fofana récolte la meilleure note de la rencontre avec 8,1, devant Tia (7,8) et Kashi (7,2).

L’exclusion de Zohouri, crédité d’un 6, a toutefois précipité le retour dunkerquois après que les Rémois ont compté deux buts d’avance. Avec 6,73 de moyenne, Reims se situe entre une ASSE déjà bien en place et un FC Nantes toujours en quête de certitudes.

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