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FRANCE

PSG Mercato : l’international espagnol est arrivé à Paris, signature en vue

Par Louis Chrestian - 15 Août 2026, 11:09
PSG Mercato : l’international espagnol est arrivé à Paris, signature en vue

Le dossier Ferran Torres entre dans sa dernière ligne droite. Après l’accord annoncé pour son transfert, l’attaquant espagnol est arrivé dans la capitale afin de passer sa visite médicale.

Ferran Torres est bien à Paris

On vous en parlait jeudi : le PSG avait bouclé l’arrivée de Ferran Torres. Une nouvelle étape a été franchie puisque l’international espagnol se trouve désormais à Paris pour satisfaire aux examens médicaux préalables à sa signature.

Sauf problème détecté lors de cette visite, le joueur doit donc pouvoir finaliser son arrivée au sein du club de la capitale. Un renfort offensif de poids pour Luis Enrique, qui connaît parfaitement son profil pour l’avoir dirigé avec la sélection espagnole.

Un secteur offensif encore remodelé

Selon les informations relayées par Foot Mercato, Paris ne ferme pas pour autant la porte à un autre renfort offensif. Luis Enrique envisagerait notamment d’utiliser plus régulièrement Désiré Doué et Maghnes Akliouche dans l’entrejeu, ce qui laisserait de la place à une recrue supplémentaire devant.

La situation de Bradley Barcola reste également à surveiller. Dans ce contexte, la direction parisienne entend conserver plusieurs options pour terminer son mercato, même après l’arrivée de Ferran Torres.

Pas encore d’accord total pour Mika Godts

Le dossier Mika Godts avance lui aussi, mais il n’est pas encore totalement bouclé. Alors qu’un transfert autour de 55 millions d’euros est évoqué, Fabrice Hawkins précise que le PSG et l’Ajax Amsterdam doivent encore régler quelques détails.

Paris avance donc sur deux pistes parallèles. Ferran Torres est toutefois le plus proche du dénouement, sa visite médicale constituant la dernière étape avant l’officialisation attendue de son arrivée.

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