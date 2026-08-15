Les infos du jour : Kroupi relance Paris, Bordeaux joue son dernier espoir juridique, Obert résiste à Lens !

Le PSG songe à relancer la piste Éli Junior Kroupi en attaque

Le PSG pourrait réactiver l’intérêt pour Éli Junior Kroupi, attaquant de Bournemouth, si Barcola et Mbaye venaient à quitter le club. Déjà ciblé plus tôt dans l’été, Kroupi est suivi de près alors que Liverpool s’active pour Barcola et que Mbaye attire aussi des convoitises en Europe.

Lire l’article

Bordeaux recalé par le CNOSF, le National s’éloigne encore

Le CNOSF a rendu un avis défavorable au recours des Girondins de Bordeaux, confirmant leur exclusion des championnats nationaux par la DNCG. Le club, désormais inscrit en Régional 1, doit décider s’il tente un ultime recours devant le tribunal administratif pour espérer retrouver le National.

Lire l’article

Lens vise Adam Obert pour sa défense, première offre refusée

Le RC Lens a transmis une proposition de 8 millions d’euros plus bonus à Cagliari pour le défenseur slovaque Adam Obert, sans succès. Le club italien a refusé l’offre malgré l’intérêt lensois pour ce joueur polyvalent, sous contrat jusqu’en 2030 après une saison aboutie en Serie A.

Lire l’article

Coup d’arrêt pour Lens dans le dossier Driouech après sa blessure

Le transfert de Couhaib Driouech aux Glasgow Rangers a capoté suite à une blessure musculaire détectée à la visite médicale. Suivi par le RC Lens, l’ailier marocain va retourner au PSV Eindhoven pour sa rééducation, ce qui pourrait refroidir ses prétendants, dont le club artésien.

Lire l’article

Saint-Étienne proche de s’offrir le jeune Elyes Dhaoui au milieu

L’ASSE est en discussions avancées pour recruter Elyes Dhaoui, jeune milieu tunisien de 18 ans évoluant à l’Olympique Béja. International U17 et U20, Dhaoui s’est imposé en Ligue 1 tunisienne et pourrait découvrir la Ligue 2 si les négociations aboutissent dans les prochains jours.

Lire l’article

L’ASSE s’impose contre Clermont, Nantes s’enfonce à Laval

L’ASSE a confirmé son statut de leader de Ligue 2 en dominant Clermont 3-1, malgré une blessure grave de Ferreira. De son côté, le FC Nantes a concédé une deuxième défaite consécutive, s’inclinant 2-1 à Laval dans un match marqué par la blessure de Coquelin.

Lire l’article

Liverpool prépare une offre de 50 M€ pour Ibrahim Mbaye du PSG

Liverpool s’apprête à formuler une offre pour Ibrahim Mbaye, jeune attaquant du PSG valorisé à 50 millions d’euros. Le club anglais apprécie le profil du Sénégalais de 18 ans, alors que la concurrence est forte à Paris et que d’autres clubs européens suivent également le dossier.

Lire l’article

Lepenant devrait rester à Nantes, Nice change de cible au milieu

Johann Lepenant, envisagé par l’OGC Nice pour renforcer son milieu, semble désormais parti pour rester au FC Nantes. Le club azuréen juge l’opération trop coûteuse et privilégie la piste Axel Witsel, ce qui réduit les chances d’un départ du Nantais cet été.

Lire l’article

Thauvin privé du Mondial avec les Bleus pour raison extra-sportive

Malgré une saison remarquable avec le RC Lens, Florian Thauvin n’a pas été retenu pour la Coupe du monde 2026. Selon une source, sa communication avec certains journalistes aurait déplu au staff tricolore, un élément qui aurait pesé dans la décision de Didier Deschamps.

Lire l’article

Jonathan David : le Paris FC concurrence l’OM pour un retour en Ligue 1

Le Paris FC s’intéresse à Jonathan David, également ciblé par l’OM, alors que la Juventus est ouverte à un prêt avec option d’achat. L’attaquant canadien, en difficulté à Turin, pourrait revenir en Ligue 1, mais son salaire élevé complique les négociations pour les deux clubs.

Lire l’article