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PSG Mercato : après Torres et Godts, Paris relance un ancien de Ligue 1 à 100 M€

Par William Tertrin - 14 Août 2026, 19:20

Le PSG pourrait réactiver la piste menant à Éli Junior Kroupi dans les dernières semaines du mercato, alors que l’attaque parisienne va déjà être renforcée par Ferran Torres et Mika Godts.

Le dossier Éli Junior Kroupi pourrait connaître un nouveau rebondissement au PSG. Déjà intéressé par le jeune attaquant français au début de l’été, le club de la capitale pourrait de nouveau se positionner en fonction des mouvements de son secteur offensif.

Selon les informations de PSGInside-Actu, le PSG envisagerait concrètement de réactiver cette piste si Bradley Barcola et Ibrahim Mbaye venaient à quitter Paris. Une hypothèse qui prend du poids alors que plusieurs clubs européens suivent les deux joueurs parisiens. Liverpool continue notamment de pousser pour Barcola, tandis que Mbaye suscite également l’intérêt de plusieurs formations européennes.

Kroupi, une piste déjà étudiée par le PSG

L’intérêt parisien pour Éli Junior Kroupi n’est pas nouveau. Dès le mois de mai, L’Équipe révélait que le PSG s’était positionné sur l’attaquant de Bournemouth, auteur de 13 buts en 33 matches de Premier League lors de sa première saison en Angleterre.

Arrivé de Lorient à Bournemouth en 2025 pour environ 13 millions d’euros, Kroupi s’est rapidement imposé comme l’une des révélations françaises en Premier League. Polyvalent, capable d’évoluer dans l’axe ou sur un côté, le joueur possède un profil particulièrement intéressant pour Luis Enrique. Cependant, Kroupi s’est blessé cet été (fracture du cinquième métatarse), et son indisponibilité est estimée entre 3 et 4 mois, ce qui repousse son retour à la compétition vers octobre ou novembre.

Un transfert conditionné aux départs

Le PSG ne souhaiterait toutefois pas réaliser une opération à n’importe quel prix. Bournemouth s’est montré particulièrement ferme concernant son jeune attaquant et aurait déjà repoussé plusieurs offres importantes venues d’Europe. Le FC Barcelone aurait notamment formulé deux propositions inférieures à 100 millions d’euros, toutes deux refusées.

Dans ce contexte, Paris pourrait disposer d’une marge de manœuvre supplémentaire grâce aux éventuelles ventes de Barcola et Mbaye. L’idée serait alors de renforcer la rotation offensive avec Kroupi, avant de lui permettre progressivement de prétendre à une place de titulaire. Sachant que Paris est également sur le point de recruter Ferran Torres et Mika Godts en attaque.

La fin du mercato, qui se terminera le 1er septembre, pourrait donc être déterminante. Si plusieurs départs se concrétisent, le nom de Junior Kroupi pourrait rapidement redevenir très présent dans les discussions autour du PSG.

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