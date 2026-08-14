ASSE, FC Nantes : les compos de Cathro et Der Zakarian sont connues

Voici les compos officielles de l’ASSE et du FC Nantes, qui affrontent respectivement Clermont et Laval.

Ce vendredi soir, l’ASSE et le FC Nantes disputent la 2e journée de Ligue 2, respectivement face à Clermont et Laval. Découvrez ci-dessous les compos officielles alignées par Ian Cathro et Michel Der Zakarian. Coup d’envoi à 20h45.

La compo de l’ASSE

Larsonneur – Ferreira, Le Cardinal (cap), Naïr, Pedro – Csongvai, Bernauer – Breum, Boakye – Cardona, Ballo.

👥 On repart avec le même XI pour cet #ASSECF63 !



Après le succès à Sochaux, Ian Cathro fait confiance aux mêmes Verts ! 👊 pic.twitter.com/N3CD0QJRyA — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) August 14, 2026

La compo du FC Nantes

Dupé – Amian, Perrin, Tati, Guilbert (cap) – Lepenant, Younoussa, Sissoko – Guirassy, Corredor, Ganago.