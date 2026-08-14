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FRANCE

ASSE, FC Nantes : les compos de Cathro et Der Zakarian sont connues

Par William Tertrin - 14 Août 2026, 19:51
Ian Cathro (ASSE)

Voici les compos officielles de l’ASSE et du FC Nantes, qui affrontent respectivement Clermont et Laval.

Ce vendredi soir, l’ASSE et le FC Nantes disputent la 2e journée de Ligue 2, respectivement face à Clermont et Laval. Découvrez ci-dessous les compos officielles alignées par Ian Cathro et Michel Der Zakarian. Coup d’envoi à 20h45.

La compo de l’ASSE

Larsonneur – Ferreira, Le Cardinal (cap), Naïr, Pedro – Csongvai, Bernauer – Breum, Boakye – Cardona, Ballo.

La compo du FC Nantes

Dupé – Amian, Perrin, Tati, Guilbert (cap) – Lepenant, Younoussa, Sissoko – Guirassy, Corredor, Ganago.

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