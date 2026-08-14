ASSE, FC Nantes : les compos de Cathro et Der Zakarian sont connues

Voici les compos officielles de l’ASSE et du FC Nantes, qui affrontent respectivement Clermont et Laval.
Ce vendredi soir, l’ASSE et le FC Nantes disputent la 2e journée de Ligue 2, respectivement face à Clermont et Laval. Découvrez ci-dessous les compos officielles alignées par Ian Cathro et Michel Der Zakarian. Coup d’envoi à 20h45.
La compo de l’ASSE
Larsonneur – Ferreira, Le Cardinal (cap), Naïr, Pedro – Csongvai, Bernauer – Breum, Boakye – Cardona, Ballo.
👥 On repart avec le même XI pour cet #ASSECF63 !— AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) August 14, 2026
Après le succès à Sochaux, Ian Cathro fait confiance aux mêmes Verts ! 👊 pic.twitter.com/N3CD0QJRyA
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La compo du FC Nantes
Dupé – Amian, Perrin, Tati, Guilbert (cap) – Lepenant, Younoussa, Sissoko – Guirassy, Corredor, Ganago.
↘︎ Le XI de départ.— FC Nantes (@FCNantes) August 14, 2026
Stade Lavallois ⚡︎ FC Nantes pic.twitter.com/UmFuETT5rx