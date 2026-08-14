ASSE Mercato : coup dur pour un recalé de Ian Cathro !

Alors que son départ semblait se préciser ces derniers jours, Igor Miladinovic est toujours à l’ASSE. Le milieu de terrain serbe, qui n’entre plus dans les plans de Ian Cathro, a vu la piste menant au Partizan Belgrade se refroidir. En cause : la volonté des dirigeants stéphanois de privilégier un transfert définitif.

Le grand ménage voulu par Ian Cathro est encore loin d’être terminé. Depuis son arrivée sur le banc de l’ASSE, le technicien écossais a effectué plusieurs choix forts afin de façonner un groupe correspondant davantage à ses attentes. Mickaël Nadé, Aïmen Moueffek, Ebenezer Annan et Igor Miladinovic ont notamment été invités à se trouver un nouveau point de chute. Pierre Ekwah et Djylian N’Guessan sont eux aussi concernés par un départ.

Mais à deux semaines de la fermeture du mercato estival, les dossiers peinent à se décanter. Parmi les joueurs poussés vers la sortie, Mickaël Nadé est actuellement le seul dont le départ semble véritablement imminent. Sauf retournement de situation, le défenseur central devrait rejoindre le Rodina Moscou. L’officialisation de son transfert serait désormais proche.

L’ASSE a repoussé l’offre du Partizan

Pour Igor Miladinovic, la situation est beaucoup plus incertaine. Ces derniers jours, la piste d’un retour en Serbie avait pourtant pris de l’épaisseur. Le Partizan Belgrade s’était positionné pour accueillir le milieu de terrain de 23 ans, arrivé dans le Forez à l’été 2024 en provenance du FK Čukarički.

Mais selon Tribune Stéphanoise, les discussions se sont refroidies. Le Partizan aurait formulé une offre de prêt, repoussée par l’ASSE. Kilmer Sports ne souhaiterait pas se contenter d’un départ temporaire et privilégierait une vente définitive afin de tourner la page Miladinovic.

Une position compréhensible puisque le Serbe n’a jamais réellement réussi à s’imposer chez les Verts. Recruté pour son potentiel et ses qualités techniques, il n’a pas confirmé les espoirs placés en lui. Malgré quelques éclairs, dont un joli but contre Reims la saison passée, ses deux premières saisons stéphanoises ont été décevantes. Ses difficultés à peser dans le jeu et plusieurs pertes de balle coûteuses avaient notamment fini par lui faire perdre du crédit.

Akron Togliatti également sur les rangs

Écarté par Ian Cathro cet été, Miladinovic doit désormais trouver une porte de sortie. Et si celle du Partizan n’est pas totalement refermée, l’ASSE attend donc d’autres conditions pour donner son feu vert.

Une autre piste pourrait toutefois permettre de débloquer la situation. Selon le média serbe Sportal, le FK Akron Togliatti serait également intéressé par le Stéphanois. Le club russe pourrait donc représenter une alternative au Partizan dans les prochaines semaines.

Reste à savoir s’il sera disposé à répondre aux exigences de Kilmer Sports et à formuler une offre pour un transfert sec. Pour l’heure, Miladinovic reste donc bloqué dans le Forez, alors même que son avenir sportif à l’ASSE paraît bouché. Un contretemps pour le joueur, mais aussi pour les dirigeants stéphanois, qui espèrent encore alléger un effectif où plusieurs indésirables attendent toujours de connaître leur prochaine destination.