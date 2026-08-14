Les infos du jour : Stassin et Davitashvili sur le départ, Kvaratskhelia vers Paris, Lens Teledyne l’alliance choc !

Stassin et Davitashvili très courtisés, l’ASSE attend des offres concrètes

À l’approche de la fin du mercato, l’ASSE reste attentive à l’avenir de Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili. Les deux joueurs sont suivis par des clubs européens, mais aucune offre officielle n’a encore été formulée. La situation pourrait évoluer rapidement dans les prochains jours.

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Kvaratskhelia change d’agent et se rapproche de l’environnement PSG

Khvicha Kvaratskhelia a choisi Moussa Sissoko comme nouveau représentant. Ce changement stratégique rapproche encore l’ailier géorgien du cercle des joueurs majeurs du PSG et pourrait influencer ses futures discussions contractuelles avec le club parisien.

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RC Lens officialise un nouveau partenariat avec Teledyne jusqu’en 2027

Le RC Lens a discrètement signé un partenariat avec Teledyne, entreprise ancrée dans le bassin minier, pour la saison 2026/27. Ce rapprochement économique vise à renforcer les liens du club avec son territoire tout en bénéficiant d’un rayonnement industriel et régional.

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Rennes étudie une nouvelle offre de Fulham pour Aït Boudlal

Fulham a transmis une offre améliorée pour Abdelhamid Aït Boudlal, que Rennes analyse attentivement. Le club breton reste ferme sur sa valorisation du défenseur marocain, tandis que le joueur, séduit par la Premier League, ne souhaite pas prolonger son contrat.

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RC Lens tease un nouveau maillot mystère lors de la présentation d’Ivanovic

La vidéo de présentation de Franjo Ivanovic au RC Lens a révélé un maillot dissimulé, laissant supposer l’arrivée prochaine d’une tunique spéciale, possiblement liée à la Sainte-Barbe. Le club entretient le suspense auprès de ses supporters autour de ce potentiel nouveau maillot.

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OL explore la piste Min-Su Kim pour anticiper un départ de Fofana

L’OL s’intéresse à Min-Su Kim, jeune ailier sud-coréen de Girona, pour pallier un possible départ de Malick Fofana. Le club lyonnais a pris des renseignements sur le joueur, également suivi par Fenerbahçe, l’Ajax et les Rangers, alors que le mercato s’accélère.

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Benhattab mis à l’écart, le FC Nantes prépare son départ du club

Yassine Benhattab, écarté par le FC Nantes, ne devrait plus rejouer sous le maillot des Canaris. L’ailier privilégie un transfert vers la Championship ou l’Eredivisie, même si la piste du FK Krasnodar reste envisagée. Son départ est désormais inévitable avant la fin du mercato.

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Transfert de Gourna-Douath à Hull City : l’ASSE va toucher un pourcentage

Lucas Gourna-Douath va quitter Salzbourg pour Hull City contre 4 M€. Grâce à un pourcentage à la revente négocié lors de son départ, l’ASSE profitera financièrement de ce transfert, un apport bienvenu pour les finances du club stéphanois.

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Le PSG rêve de Cubarsí pour succéder à Marquinhos, dossier à 500 M€

Après Ferran Torres, le PSG cible Pau Cubarsí, jeune défenseur du FC Barcelone, pour préparer l’après-Marquinhos. Nasser Al-Khelaïfi apprécie particulièrement son profil, mais le dossier s’annonce complexe et pourrait atteindre des sommes records.

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