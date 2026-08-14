ASSE : un gardien libéré par les Verts a trouvé son nouveau club

Non prolongé par l’ASSE à l’issue de la saison dernière, Noa Delacroix n’est pas resté longtemps sans projet. Le jeune gardien né en 2006 s’est engagé avec le SM Caen, où un rôle au sein de la réserve l’attend.

Delacroix s’engage bien avec Caen

Apparu récemment sous les couleurs caennaises lors d’une rencontre amicale, Noa Delacroix n’était pas à l’essai. Selon les informations de Peuple Vert, l’ancien portier stéphanois s’est bien engagé avec le Stade Malherbe.

Caen évolue cette saison en Ligue 3, mais le gardien de 20 ans devrait principalement défendre les cages de la réserve, engagée en National 2. Une nouvelle étape pour celui qui occupait la quatrième place dans la hiérarchie à l’ASSE.

La cage stéphanoise profondément remaniée

Le départ de Delacroix s’inscrit dans un large renouvellement chez les gardiens des Verts. Brice Maubleu a refusé une prolongation avant de rejoindre le Pau FC, tandis qu’Issiaka Touré a été libéré pour signer à Aubagne Air-Bel.

Pour compenser ces mouvements et la blessure de Matéo Houngbo-Civier, Kilmer Sports a recruté Mamour Ndiaye puis Lucas Lavallée. Ce dernier arrive de Châteauroux, où il occupait une place de titulaire.

D’autres dossiers restent bloqués

Le mercato stéphanois demeure également animé dans le sens des départs. Les discussions autour d’Igor Miladinovic n’avancent pas, l’ASSE privilégiant une vente définitive alors que le Partizan Belgrade souhaite une autre formule.

Igor Miladinovic au Partizan Belgrade, ça coince. L’ASSE veut une vente définitive, tandis que le Partizan privilégie un prêt avec option d’achat. Akron Togliatti est aussi entré dans la danse. — @LaMiseAuVert_ https://twitter.com/LaMiseAuVert_/status/2087546893039530370

Pour Delacroix, l’incertitude appartient désormais au passé. Le pur produit de la formation stéphanoise va pouvoir poursuivre sa progression en Normandie et tenter de franchir un nouveau cap avec la réserve du SMC.