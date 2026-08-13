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FRANCE

ASSE : les Verts recrutent un jeune gardien venu d’Al-Hilal

Par Wladimir DELCROS - 13 Août 2026, 07:47
ASSE : les Verts recrutent un jeune gardien venu d’Al-Hilal

Après avoir remanié la hiérarchie de leurs gardiens professionnels, les Verts poursuivent leur réorganisation au centre de formation. Un jeune portier arrivé d’Arabie saoudite va renforcer les U17 Nationaux.

Un nouveau visage chez les U17

L’ASSE accueille Andrea Laugier, un gardien né en 2010 qui évoluait la saison dernière au sein des équipes de jeunes d’Al-Hilal. Selon les informations de Peuple Vert, le jeune portier est destiné au groupe des U17 Nationaux.

Laugier a déjà porté les couleurs stéphanoises durant la préparation. Après avoir participé à une rencontre face au FC Lyon, il a disputé une heure lors du match amical contre Annecy mercredi. Une première étape dans son intégration au Centre sportif Robert-Herbin.

Une place était vacante dans les cages

Cette arrivée permet de compléter un secteur amoindri par plusieurs départs. Noa Delacroix n’a pas été conservé au terme de son contrat, tandis que Joseph Derache a quitté le club d’un commun accord. Lorik Vial et Rafael Fuleki, tous deux nés en 2009, ne peuvent par ailleurs plus évoluer dans cette catégorie.

Léopold Dubanchet représentait donc la seule solution disponible chez les U17. Andrea Laugier vient désormais l’accompagner, alors que Nahel Delgado, également né en 2010, devrait évoluer avec les U16 dirigés par Kévin De Jesus.

La hiérarchie remodelée à tous les niveaux

Le chantier ne concerne pas uniquement la formation. Chez les professionnels, le départ de Brice Maubleu a été compensé par l’arrivée du Sénégalais Mamour Ndiaye. Lucas Lavallée, passé par le PSG durant sa formation et arrivé de Châteauroux, a également été enrôlé après la grave blessure de Matéo Houngbo-Civier.

Entre les mouvements chez les professionnels et les ajustements opérés dans les catégories de jeunes, la réorganisation se poursuit donc dans la maison Verte. Maël Massé et Alexis Colombet devraient également profiter de ces changements pour franchir une nouvelle étape.

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