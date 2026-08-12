Après son large succès à Sochaux pour lancer sa saison en Ligue 2, l’ASSE poursuit sa préparation à deux jours de la réception de Clermont. Et Ian Cathro a pu compter sur plusieurs retours intéressants à l’entraînement.

L’ASSE continue de préparer son deuxième rendez-vous de la saison. Après avoir parfaitement lancé son championnat sur la pelouse de Sochaux avec une victoire 3-0, les Verts retrouveront Geoffroy-Guichard vendredi soir pour affronter Clermont.

Ce mercredi matin, une deuxième séance d’entraînement estivale était ouverte au public à L’Étrat. Selon Evect, environ 350 supporters avaient fait le déplacement au Centre sportif Robert-Herbin pour observer le travail des joueurs de Ian Cathro. Au programme : combinaisons offensives, travail devant le but et coups de pied arrêtés. Les Stéphanois ont notamment travaillé les corners, les coups francs et les penalties.

Svetlin déjà à l’entraînement

Comme depuis plusieurs jours, plusieurs joueurs n’ont pas participé à la séance collective. Mickaël Nadé, Aïmen Moueffek, Ebenezer Annan, Igor Miladinovic et N’Guessan, tous susceptibles de quitter l’ASSE cet été, étaient absents. Même constat pour plusieurs joueurs actuellement blessés ou en phase de reprise. Ben Old, Lamba, Traoré, Eymard et Paalberg n’étaient pas présents. Luan Gadegbeku manquait également à l’appel.

Mais cette séance a surtout permis d’apporter plusieurs bonnes nouvelles à Ian Cathro. La principale concerne Tamar Svetlin. La dernière recrue estivale de l’ASSE était bien présente devant les supporters et a participé à la séance. Le milieu slovène, arrivé récemment dans le Forez, peut donc rapidement commencer à prendre ses marques avec ses nouveaux coéquipiers.

Autre motif de satisfaction pour le staff de l’ASSE : Nadir El Jamali et Mahmoud Jaber ont participé à l’intégralité de la séance collective. Les deux joueurs reviennent progressivement de blessure et constituent deux solutions supplémentaires pour Ian Cathro avant la suite de la saison.

Jaber pas encore disponible

Malgré les absences, l’effectif présent à L’Étrat était particulièrement fourni. Les joueurs présents étaient Ndiaye, Larsonneur, El Jamali, Csongvai, Mbambi, Ekwah, Bernauer, Stassin, Stojkovic, Ferreira, Breum, Boakye, Lavallée, Cardona, Le Cardinal, Davitashvili, Ballo, Gueye, Svetlin, Naïr, Jaber, Pedro, Baallal et Duffus. Ian Cathro dispose donc de nombreuses solutions à quelques jours du rendez-vous face à Clermont. La présence de Svetlin et les retours d’El Jamali et Jaber sont notamment de bonnes nouvelles pour un entraîneur qui devra gérer au mieux son groupe dans une saison où l’ASSE affiche de grandes ambitions.

Après le succès convaincant obtenu à Sochaux, les Verts peuvent désormais préparer Clermont avec davantage de sérénité. En conférence de presse, Ian Cathro est revenu sur l’état de forme de son groupe : « Jaber est proche d’un retour, il fait des séances avec le groupe mais il n’est pas encore prêt pour la compétition. Concernant Nadir El Jamali on est loin d’un retour, c’est une reprise pour lui et nous en sommes heureux. Lamba est en réathlétisation. Gadegbeku est une jeune joueur avec beaucoup de potentiel, comme les autres, on essaye de lui trouver la meilleure solution pour lui laisser de place sur cette saison. Dans le parcours de chaque joueur, il faut jouer le maximum, il pourrait nous aider à l’ASSE, mais il faut considérer toutes les possibilités pour développer son potentiel. »