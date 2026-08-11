ASSE : Maubleu et Dodote plongés dans un chantier XXL à Pau

Partis poursuivre leur parcours au Pau FC, Brice Maubleu et Axel Dodote découvrent un effectif presque entièrement reconstruit. Luis De Sousa, ancien membre de la cellule de recrutement de l’ASSE, assume un mercato particulièrement agressif.

Un effectif palois renouvelé à 90 %

Le Pau FC a profondément changé de visage cet été. Avec 16 arrivées pour 15 départs, le club béarnais a imposé un immense travail d’intégration à Thierry Debès. Luis De Sousa reconnaît lui-même avoir « démonté un puzzle » avant de devoir le reconstruire.

« Je n’ai pas rendu la tâche facile au coach en faisant autant de changements », admet le dirigeant dans un entretien relayé par Peuple Vert. Le renouvellement devrait atteindre 90 % de l’effectif, voire 100 % du onze type de la saison dernière.

Maubleu et Dodote déjà lancés en Ligue 2

Arrivé libre après son départ de l’ASSE, Brice Maubleu a retrouvé Axel Dodote à Pau. Le jeune défenseur de 19 ans est prêté par les Verts afin de franchir un cap en Ligue 2.

Les deux anciens Stéphanois ont participé à la première journée. Maubleu a disputé l’intégralité de la rencontre et encaissé un but, tandis que Dodote a été titularisé et a joué 80 minutes. Leur adaptation sera l’un des enjeux du début de saison palois.

Mercato ASSE Été 2026, épisode 7. Bienvenue chez toi, Tamar. — @LaMiseAuVert_ https://twitter.com/LaMiseAuVert_/status/2086814831387005416

Des droits TV tombés à 800 000 euros

Ce grand chambardement s’inscrit dans un contexte financier très tendu. Luis De Sousa indique que Pau ne touchera que 800 000 euros de droits TV cette saison, contre 3,8 millions quelques années plus tôt. Une chute qui freine directement le développement des infrastructures du club.

Après la levée de son interdiction de recrutement par la FIFA, Pau peut néanmoins aligner toutes ses recrues. De Sousa réclame désormais du temps pour Thierry Debès, estimant que les critiques doivent s’appuyer sur une période plus longue. Avec un groupe aussi largement renouvelé, les automatismes ne pourront pas être immédiats.