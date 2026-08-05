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FRANCE

ASSE : Deux départs estivaux reçoivent déjà un sérieux coup de pouce

Par Louis Chrestian - 5 Août 2026, 21:43
ASSE : Deux départs estivaux reçoivent déjà un sérieux coup de pouce

Partis renforcer le Pau FC cet été, Brice Maubleu et Axel Dodote ont rapidement convaincu Thierry Debès. L’entraîneur béarnais apprécie autant l’expérience du gardien que le potentiel du jeune défenseur formé chez les Verts.

Maubleu était une priorité pour Pau

Après avoir choisi de poursuivre sa carrière à Pau, Brice Maubleu n’a pas tardé à faire l’unanimité auprès de son nouveau staff. À 36 ans, le portier français devait apporter du vécu à un effectif profondément renouvelé, avec 16 nouveaux visages.

« On l’avait ciblé dès le début parce qu’on voulait un gardien d’expérience, qui a du vécu en Ligue 2. On était contents de le faire signer rapidement parce qu’il représente exactement le profil que l’on recherchait pour renforcer ce poste », explique Thierry Debès dans Sud Ouest.

Dodote, un talent à façonner

Le Pau FC a également misé sur Axel Dodote (19 ans), arrivé dans le cadre d’un prêt selon Peuple Vert. Le défenseur central d’1,87 m, pur produit de la formation stéphanoise, doit désormais franchir une nouvelle étape au niveau professionnel.

« Il a fait toutes les équipes de France jeunes et cela dit beaucoup de son potentiel. C’est un talent à façonner », estime le technicien palois. Un discours encourageant pour un élément prometteur qui possède encore une importante marge de progression.

Les Verts continuent de préparer l’avenir

Alors que Maubleu et Dodote lancent leur aventure béarnaise, l’ASSE poursuit parallèlement son travail avec les jeunes. Lamine Sonko, attaquant de 22 ans arrivé de Jura Sud, a signé son premier contrat professionnel jusqu’en 2028 et renforcera d’abord la réserve.

À Pau, les deux anciens Verts incarnent deux stratégies complémentaires : la sécurité immédiate avec Maubleu et un pari sur l’avenir avec Dodote. Thierry Debès semble déjà satisfait de cet équilibre.

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