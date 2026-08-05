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FRANCE

ASSE : ses concurrents accélèrent leur mercato juste avant la reprise

Par Wladimir DELCROS - 5 Août 2026, 18:21
ASSE : ses concurrents accélèrent leur mercato juste avant la reprise

À quelques jours du coup d’envoi de la Ligue 2, plusieurs concurrents de l’ASSE viennent de renforcer leur effectif. Grenoble, Metz et Montpellier ont notamment bouclé des arrivées dans la dernière ligne droite avant la reprise.

Grenoble mise sur deux jeunes venus d’Italie

Le Grenoble Foot 38 s’est montré particulièrement actif. Selon les informations d’En Vert et Contre Tous, le club alpin a d’abord officialisé la venue de Leonardo Cerri, attaquant de la Juventus qui culmine à 1,98 m.

Le GF38 a également recruté Jean-Guy Akpa Akpro. Cet ailier de 21 ans arrive de Pro Vercelli, pensionnaire de troisième division italienne. Deux paris qui doivent permettre à Grenoble d’étoffer son secteur offensif avant la première journée.

Metz accueille deux renforts d’expérience

Le FC Metz a, de son côté, travaillé sur deux profils différents. Cristian Devenish débarque d’AVS, au Portugal, pour renforcer la défense centrale messine. Nampalys Mendy effectue pour sa part son retour en France.

L’ancien milieu de l’OGC Nice et du RC Lens était libre après son passage à Watford. Son expérience constitue un atout important pour les Grenats dans un championnat où l’impact et la régularité font souvent la différence.

Montpellier, Nancy et Dunkerque complètent leur effectif

Autre concurrent annoncé dans la course aux premières places, Montpellier récupère Nordan Mukiele. L’ailier de 20 ans est prêté par le Stade Rennais au MHSC afin de gagner du temps de jeu en Ligue 2.

Enfin, le latéral droit Thierno Baldé s’est engagé avec l’AS Nancy-Lorraine, tandis que Dunkerque a obtenu le prêt de Khalil Ayari, jeune attaquant appartenant au PSG. Autant de mouvements qui confirment que les adversaires des Verts ne restent pas inactifs avant la reprise de la saison 2026-2027.

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