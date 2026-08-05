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ASSE : les Verts officialisent un nouveau pari pour leur attaque

Par Wladimir DELCROS - 5 Août 2026, 18:41
ASSE : les Verts officialisent un nouveau pari pour leur attaque

L’AS Saint-Étienne poursuit son recrutement post-formation avec l’arrivée de Lamine Sonko. L’attaquant de 22 ans vient d’obtenir son premier contrat professionnel et renforcera, dans un premier temps, la réserve stéphanoise.

Sonko s’engage jusqu’en 2028

Pressentie depuis plusieurs jours, la signature de Lamine Sonko a été officialisée ce mercredi par l’ASSE. Comme le rapporte également En Vert et Contre Tous, le Sénégalais s’est engagé jusqu’en juin 2028.

Le joueur passé par Jura Sud sort d’une saison à huit buts et deux passes décisives en 22 rencontres de National 3. Il avait notamment trouvé le chemin des filets face à la réserve des Verts.

Un renfort attendu pour la réserve

L’arrivée de Sonko doit compenser les départs d’Enzo Mayilla à Dunkerque et de Jibril Othman à Pau. Djylian N’Guessan et Marten-Chris Paalberg n’étant pas encore disponibles, le secteur offensif stéphanois avait besoin de sang neuf.

Sonko a déjà porté le maillot vert lors du tournoi européen U21 de Ploufragan, terminé à la troisième place par l’ASSE. Son recrutement s’inscrit dans la même logique que ceux de Lucas Reynaud, Lucas Lavallée et Jediaël Mbambi.

La porte des professionnels reste ouverte

Destiné à évoluer avec la réserve, le nouvel attaquant pourra néanmoins prétendre à une place plus haut. Adam Baallal, arrivé dans des conditions comparables, s’est ainsi illustré avec les professionnels pendant la préparation estivale. L’ASSE réalise donc un nouveau pari sur Sonko.

« Je suis très heureux de signer ce contrat professionnel à l’ASSE. C’est un rêve d’enfant qui se réalise et je vais désormais travailler encore plus dur pour me faire une place dans ce grand club », a confié la recrue sur le site officiel des Verts.

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