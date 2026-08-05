Ciblé par l’ASSE au mercato, Camilo Mena (23 ans) est encore loin d’avoir signé chez les Verts cet été.

Camilo Mena est encore loin de rejoindre l’ASSE. Le profil de l’ailier colombien plaît aux dirigeants stéphanois, mais plusieurs obstacles pourraient désormais ralentir, voire compromettre, l’opération.

Davitashvili et Stassin bloquent le dossier Mena

À 23 ans, Camilo Mena sort d’une saison particulièrement intéressante sous les couleurs du Lechia Gdańsk. L’ailier colombien a inscrit 5 buts et délivré 10 passes décisives en Ekstraklasa, confirmant sa capacité à faire des différences dans le dernier tiers. Rapide, percutant et très à l’aise dans les situations de un contre un, Mena possède un profil capable d’apporter de la vitesse, de la profondeur et de la créativité. Ses caractéristiques rappelleraient notamment celles de Zuriko Davitashvili, avec une capacité à éliminer et à créer du danger dans les couloirs.

Mais malgré cet intérêt, l’ASSE ne serait pas encore en mesure d’accélérer. Selon Jeunes Footeux, le principal problème pour Saint-Étienne concerne actuellement la densité de son secteur offensif. Tant que les situations de Zuriko Davitashvili et Lucas Stassin n’auront pas été clarifiées, la direction sportive ne pourra pas avancer pleinement sur l’arrivée de nouveaux renforts. Les deux joueurs représentent des dossiers importants pour le mercato des Verts. Un départ pourrait libérer de la place dans l’effectif et permettre au club d’avancer sur d’autres pistes. Mais tant que leur avenir reste incertain, le dossier Mena semble condamné à patienter.

La concurrence est déjà passée à l’attaque

La situation économique du Lechia Gdańsk pourrait pourtant ouvrir une opportunité. Fragilisé financièrement, le club polonais voit ses difficultés renforcées par sa relégation en Betclic 1. Liga et la baisse des revenus liés aux droits télévisés. Le Lechia pourrait donc être contraint de vendre plusieurs joueurs disposant d’une forte valeur marchande, dont Camilo Mena. Mais cette situation attire forcément de nombreux prétendants. Selon les informations disponibles, Botafogo et Palmeiras ont déjà transmis des offres écrites pour tenter de recruter l’ailier colombien.

La concurrence sud-américaine représente un sérieux danger pour l’ASSE, qui pourrait rapidement se retrouver distancée. De retour de Colombie, Camilo Mena a repris normalement l’entraînement avec le groupe du Lechia. Il a récemment disputé 45 minutes face au Warta Poznań et reste à la disposition de son entraîneur dans l’attente d’une éventuelle évolution de sa situation. Le joueur continue donc de se préparer avec son club, tandis que son avenir demeure ouvert. Pour l’ASSE, le temps pourrait devenir un véritable ennemi. Entre les dossiers Davitashvili et Stassin, la nécessité de libérer de la place dans l’effectif et les offres déjà formulées par Botafogo et Palmeiras, le club stéphanois devra rapidement clarifier sa stratégie s’il souhaite conserver une chance dans ce dossier.