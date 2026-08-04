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FRANCE

ASSE : le couperet est tombé pour une recrue attendue en août !

Par Wladimir DELCROS - 4 Août 2026, 17:21
ASSE : le couperet est tombé pour une recrue attendue en août !

Attendu à Saint-Étienne dès sa majorité, David Mimbang ne devrait finalement pas s’engager avec les Verts. Un désaccord autour de sa place dans le groupe professionnel a sérieusement refroidi le dossier.

Mimbang avait convaincu l’ASSE

Dans sa volonté de renforcer sa politique de post-formation, l’ASSE pensait avoir réalisé un joli coup avec David Mimbang. Le milieu camerounais de 17 ans, arrivé en provenance des Brasseries du Cameroun, avait impressionné lors d’un stage au Centre sportif Robert-Herbin en fin de saison dernière.

Revenu pour la préparation estivale, Mimbang avait même participé au match nul face à Biel-Bienne (2-2). Sa signature ne pouvait toutefois pas intervenir avant sa majorité, fixée au 15 août 2026, la réglementation empêchant le club de recruter plus tôt ce joueur hors Union européenne.

Un passage en réserve qui ne passe pas

Après avoir commencé la préparation avec les professionnels le 1er juillet, le Camerounais s’est blessé. À son retour, l’ASSE l’a envoyé avec la réserve afin de participer au Tournoi Européen U21 de Ploufragan. Une décision mal vécue par son entourage, qui estimait qu’une place auprès du groupe de Ian Cathro avait été promise.

Selon les informations de Peuple Vert, le joueur, frustré, a alors menacé de partir et n’a pas terminé le tournoi.

Une offre étrangère change la donne

Une proposition venue de l’étranger aurait également poussé le clan Mimbang à revoir ses plans. En interne, les dirigeants stéphanois s’étonnent de cette situation, eux qui ne donnent généralement aucune garantie aux éléments recrutés pour la post-formation.

Entre la concurrence étrangère et le désaccord sur son intégration chez les professionnels, la signature semble désormais compromise. Ce retournement de situation devrait donc refermer le dossier David Mimbang avant même l’ouverture officielle de son contrat.

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